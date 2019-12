Hijo de Wilson Ferreira Aldunate será suplente de Guido Manini Ríos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La integración de figuras de Cabildo Abierto al gabinete provocó algunos cambios en el Senado de este partido y una de las repercusiones se da en el nombre del suplente del general retirado Guido Manini Ríos.

La primera suplente de Manini es Irene Moreira pero ella será la ministra de Vivienda. El segundo suplente es el coronel retirado Rivera Elgue, pero será el subsecretario de Defensa. Así, quien figura como tercer suplente en la lista será el primero: se trata de Gonzalo Ferreira Sienra, uno de los tres hijos de Wilson.



Tiene 73 años, es productor rural y exempleado de la represa de Salto Grande. Vive en Salto, pero antes lo hizo en Porto Alegre (Brasil) y en Punta del Este.



Es uno de los tres hijos de Ferreira Aldunate, hoy todos en diferentes colectividades políticas. Silvia Ferreira permanece en el Partido Nacional, cercana al Movimiento Por La Patria, y presidió la Comisión “Vivir sin Miedo” que impulsó Jorge Larrañaga.



El otro hijo, Juan Raúl Ferreira, se incorporó al Frente Amplio y al Espacio 609 en 2018, tras una larga militancia en el Partido Nacional.



Gonzalo Ferreira también arrastra una militancia histórica en el Partido Nacional, aunque se define como “político zafral” y nunca se dedicó de lleno a la política.



“Nunca quise que fuera mi vida”, contó a El País. Este año decidió apoyar a Manini porque, sin conocerlo personalmente, le gustaba su carácter y su firme personalidad.



“Pensé que si esta gente (por el Frente Amplio) ganaba de nuevo, terminábamos como Venezuela”, afirmó Ferreira desde Salto, donde vive.



En abril pasado Ferreira dijo al Portal Ecos que “la gente no se da cuenta pero estamos hace tiempo en un gobierno de facto, que no se ata a las leyes y a la Constitución”.

Su nombre llegó a figurar como posible vice de Manini Ríos. Cuando le toque ocupar la banca, no se enfocará en un tema en particular. “No acepté ser suplente porque tenga la fórmula de la aspirina, acepté por ser partidario de Manini. No sé lo que pasará cuando asuma. Apechugaré”, dijo Ferreira.



Además, el coronel retirado Raúl Lozano asumirá el lugar de Moreira, tercera senadora del partido. Lozano es fundador de Cabildo Abierto, es de extrema confianza de Manini y se conocieron en 1973 cuando ingresaron al Liceo Militar, según informó El Observador.