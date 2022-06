Hijo de Gutiérrez Ruiz habla de "divorcio de realidad" entre su familia y el PN por Mes del Soldado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mateo Gutiérrez, hijo del legislador del Partido Nacional Héctor Gutiérrez Ruiz, asesinado por la dictadura militar en 1976, se refirió en una entrevista a la decisión del Gobierno de instaurar el pasado mayo como Mes del Soldado. "Hay un divorcio entre la realidad que hemos vivido como familia y la realidad que ha tenido el Partido Nacional con la figura de Gutiérrez Ruiz. Es una figura reconocida, pero claramente no reivindicada", expresó Gutiérrez.

"Entiendo mucho los roles de los funcionarios del Gobierno. Entiendo lo de la fecha del soldado, de dónde viene. Hay gestos que podrían ser un poquito más nobles hacia nosotros, hacia las familias. Porque estamos luchando contra algo súper injusto que sucedió y ellos reivindican a la figura de mi padre, que todos reivindicamos y añoramos, pero nosotros somos hijos de una causa judicial, un asesinato y un secuestro", agregó en entrevista con "Ciudad viva" de Tv Ciudad.



El músico y también director del documental "Destino final", sobre la figura de su padre, quiso aclarar que desde el Partido Nacional siempre homenajean a Gutiérrez Ruiz "y los 20 de mayo le llevan una flor"; pero "hay gestos gubernamentales que nos hubieran hecho bien y sin embargo no se hicieron", agregó.

Consultado por qué gesto le hubiera gustado que tuviera el partido o el gobierno para con su familia, Gutiérrez dijo: "Hacer la salvedad que el mes de mayo es el 20 de mayo, es el asesinato de Zelmar (Michelini) y el Toba (Héctor Gutiérrez Ruiz); es algo muy importante para el país y no se le puede pasar por arriba como si no sucediera, hacerse el distraído que no pasara".



"Es duro para nosotros, que sabemos que los mató la Inteligencia Militar, justo se reivindique en ese mes y obviando la figura de Gutiérrez Ruiz como si fuera un cero a la izquierda. Para mí es doloroso", cerró.