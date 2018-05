Hija de Atchugarry: “Si conocieran a mi padre sabrían que no estaría de acuerdo con esto”

La agrupación colorada “La Atchugarry” se defendió ante el rechazo de parte de la familia del fallecido dirigente Alejandro Atchugarry a que tomaran su nombre para bautizar a este grupo político.



Baltasar Brum, presidente del grupo político, dijo el martes a El País que al ponerle ese nombre se había tratado de rendir homenaje a Atchugarry.



"Yo soy sobrino nieto de Baltasar Brum (presidente de Uruguay entre 1919 y 1923), y las figuras públicas son así. Yo creo que hay que entender cómo es la historia de la política. Mire si ahora yo bloqueara a todos aquellos que no me pareciera que tienen que usar la figura de Brum. No es así, en la política hay caminos normativos", había manifestado el líder de "La Atchugarry" a El País.



Una de las hijas de Atchugarry, Tania, reaccionó ante las palabras de Brum. “No somos dueños del apellido, pero si conocieran a mi padre como se jactan de haberlo hecho, sabrían que no estaría de acuerdo con esto. Una vez más, esto se trata de una falta de respeto falta de empatía hacia él y su familia”, indicó en su cuenta de Twitter.

Antes, había escrito otro mensaje en esa misma plataforma:

No suelo expresar opiniones políticas de ningún tipo, pero en este caso quiero expresar mi descontento. Utilizar el apellido de mi padre para promocionar una lista, luego de que se pidió amablemente que no lo hicieran, me genera una gran tristeza y desilusión. #CeroRespeto https://t.co/6pMMGbcKGD — Tania Atchugarry (@TaniaAtchugarry) 22 de mayo de 2018

Otro de los hijos de Atchugarry, Gastón, fue el que compartió por primera vez el enojo de la familia con este tema. Además, acusó a la agrupación de querer obtener “rédito político” con su nombre.