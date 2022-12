Herrerismo recrea idea de Lacalle con Laura Raffo a la cabeza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En campaña electoral los actos políticos suelen parecerse unos con otros, y solo aquellos que marcan una temporalidad -los que funcionan como largada para los candidatos o los que cierran la actividad antes de los comicios- son a veces recordados por su peso simbólico o los mensajes enviados desde los micrófonos.

Pero cuando no se está en campaña, como en este momento, y se organiza un acto de alta convocatoria, y en tiempos en que la interna partidaria está muy conversada y en plenas negociaciones, todo lo que ocurre en el estrado tiene una especial significancia.



Y eso es más o menos lo que ocurrió el miércoles a la noche en el Hipódromo de Maroñas, el lugar elegido por la Lista 71 para celebrar sus 30 años de trayectoria política y de alguna manera inaugurar un plan de crecimiento de este sector, que es uno de los de mayor peso en el Partido Nacional. ¿Hacia dónde? Por lo pronto, más allá de sus actuales fronteras.

“El Herrerismo -dijo el senador Gustavo Penadés, el encargado de abrir el acto- está convocando la creación de algo mucho más grande”, que involucra a “compañeros de todos los orígenes, de todos los sectores, de todos los rumbos”, tanto del interior como de Montevideo, para conformar así “una columna que, llegado el momento, presente una oferta electoral atractiva”.



Es cierto que, en el calendario nacionalista, eso que anunció Penadés -la idea de zambullirse en la búsqueda de alianzas para construir una estructura lo más grande posible- parece ser hoy el objetivo de más de un dirigente o agrupación.



Lo novedoso en el caso del Herrerismo está en dos cosas.



La primera es que las intenciones del histórico sector terminan por confirmar que el paraguas de Todos Hacia Adelante -en donde se nuclearon el grupo Aire Fresco y el Espacio 40, además de la 71-, como aglutinación de sectores formado en torno a la figura de Luis Lacalle Pou para las elecciones de 2014 y las de 2019, ya no será el bloque único que ha sido hasta entonces, porque es allí donde comienza a instalarse la competencia nacionalista -con desacuerdos que incluso han motivado la suspensión del congreso orgánico de este año.



Y de hecho, dirigentes del Herrerismo aseguraron a El País que el proyecto del sector es justamente tomar como modelo lo que se creó con aquel paraguas que catapultó al poder a Lacalle Pou, pero con el epicentro en el Herrerismo y no en Aire Fresco, el grupo fundado por el mandatario. “Eso es lo que estamos recreando, para lo cual iremos a buscar acuerdos con otros sectores, e incluso buscaremos a gente que está por fuera de la política”, reconocieron otros consultados.



La otra novedad -aunque a esta altura ya no lo es tanto- está en la apuesta por la figura de Laura Raffo, ya prácticamente decidida a ser precandidata en 2024 e intentar disputar el liderazgo que tiene el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, en la interna nacionalista. Quienes la acompañan destacan que, sin la exposición mediática del jerarca o la vicepresidenta Beatriz Argimón, ocupa un lugar en el podio de las preferencias de los blancos.



Es por eso que Raffo está de gira desde hace semanas, visitando intendentes y legisladores varios.



La prueba

En la foto de los oradores del miércoles estaban los fundadores del Herrerismo -Penadés y Luis Alberto Heber, que cerró la actividad-, Gloria Rodríguez y Raffo, que habló justo antes del ministro del Interior.



La excandidata a intendenta de Montevideo expuso exactamente durante 15 minutos -con énfasis en las críticas al Frente Amplio-, pero ese cuarto de hora se transformó en casi dos días de repercusiones sobre su desempeño en una infinidad de mensajes y conversaciones entre dirigentes blancos de distintos grupos.



Entre esos comentarios, uno se repetía: que a criterio de varios, la novel figura del Herrerismo no había logrado “conectar con la gente”, aunque con el paso de las horas la reflexión de los dirigentes de la 71 fue que en todo caso quedó demostrado que Raffo desembarcó en la escena electoral blanca con un “estilo diferente”, y con dotes y virtudes alejados de la política tradicional, y emparentados en cambio con la idoneidad y solvencia técnica, atributos que la gente “comenzó a destacar”, señalaron desde el entorno de la muy probable precandidata a la Presidencia.



Y hay optimismo: “Debajo del escenario estuvo más de una hora sacándose fotos. Hizo un buen discurso, aunque obviamente quizás no sea de las personas que lo hacen en forma efusiva”, dijo, por ejemplo, el diputado herrerista Sebastián Andújar, en diálogo con El País.



“La gente tiene una conexión brutal con ella, y para mí fue una prueba importante desde ese punto de vista”, agregó el legislador, para quien el plan del Herrerismo es representar “la continuidad con cambios”, mientras que otros dentro del Partido Nacional irán por “la continuidad sin cambios”.