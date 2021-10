Herrerismo espera campaña “árida” y “hostil” por la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Herrerismo realizó ayer en Tacuarembó su primer encuentro regional para preparar la defensa de la Ley de Urgente Consideración (LUC). El sector se prepara para una campaña “árida” en busca de explicar la normativa, con la previsión de que habrá un “terreno hostil” contra el gobierno.

“Es mucho más fácil para ellos la campaña. La nuestra se trata de explicar la LUC, que siempre es mucho más árido en cuanto a lo que es explicar los temas, mientras ellos en muchos casos están utilizando argumentos que no son verdaderos y responden más bien a consignas”, dijo a El País el senador Gustavo Penadés sobre los promotores de la derogación de 135 artículos de la normativa.

El ministro del Interior Luis Alberto Heber dijo en una conferencia de prensa que “es de vital importancia que los artículos cuestionados queden firmes”. “Cuando se votaron estos artículos se decía que iba a haber abuso policial, gatillo fácil. No ha habido en este año un solo caso en todo el país donde se pueda afirmar que hubo una acción donde la Policía usó su arma en forma irresponsable o ligera”, afirmó el ministro. “La gente honesta no tiene inconveniente en mostrar sus documentos”, agregó.



En tanto, el diputado Sebastián Andujar dijo que el Frente Amplio y el Pit-Cnt “preparan un terreno hostil”. “Va a ser una campaña dura, bastante agresiva, porque lo que se va a poner en tela de juicio siempre es el gobierno, y no solo los 135 artículos. El Frente Amplio y el movimiento sindical van a querer ir hacia ese lugar y que haya un poco de barro. Eso ya lo estamos percibiendo”, dijo.

El de ayer en Tacuarembó con referentes de Artigas, Salto, Paysandú y Rivera, fue el primero de otros tres encuentros que el Herrerismo tendrá en otras regiones del territorio.



El sector Todos Hacia Adelante tendrá el 29 y 30 de octubre su congreso en Flores, donde hará el lanzamiento oficial de la campaña.

El Espacio 40 convocó también ayer una actividad en defensa de la normativa. En un acto realizado en Montevideo, el ministro de Defensa y líder del sector, Javier García, dijo que la LUC “es una ley muy popular”.



“Es una ley garantista, es una ley que devolvió derechos. Y es una ley muy popular, les guste o no les guste. Es una ley que puso la casa en orden”, dijo García. “Es una ley que lo que hizo y hace es devolver derechos a la inmensa mayoría de los uruguayos, y que aquellos que hacen las cosas mal, las paguen”, agregó.



“¿No están mejor las cosas que hace un año atrás?”, preguntó. Y destacó que “las mil tragedias que se iban a cumplir con la LUC” no se cumplieron.