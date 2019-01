"Con las herramientas que se tiene no hay excusa para no asegurar paz a los uruguayos"

El precandidato presidencial del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, se refirió a la campaña "Vivir sin miedo" encabezada por Jorge Larrañaga y afirmó que "con las herramientas que se tiene hoy, no hay excusa para no asegurar la paz a los uruguayos".

Durante la conmemoración por el 154° aniversario de la Defensa de Paysandú, el senador nacionalista dijo en rueda de prensa que haber alcanzado las firmas necesarias para realizar un plebiscito sobre seguridad pública requiere "un esfuerzo grande que hay que reconocerle a Jorge Larrañaga y esto genera una posibilidad de que el gobierno que viene tenga más herramientas".



Sin embargo, consideró que "quien quiera ejercer legítimamente la autoridad hoy, quien se haga cargo, quien le mande a la delincuencia el mensaje de que se terminó el recreo, con las herramientas que se tiene hoy, no hay excusa para no asegurarle la paz a los uruguayos. Si en octubre la ciudadanía opta por más herramientas, se pueden tener para utilizar o no".



Sobre la campaña del Frente Amplio, Lacalle Pou opinó que "los tiempos de la gente son demasiado importantes como para andar prometiéndolos para el gobierno que viene".



Se refirió a que "el gobierno dice que el que viene va a tener que hacer esto y lo otro y se olvida de que le queda más de un año. ¿O sea que el gobierno de Tabaré Vázquez y del Frente Amplio no tiene la capacidad, la voluntad, el coraje para hacer las cosas hoy y espera que lo haga el gobierno que viene? No señor, el tiempo de los uruguayos es demasiado importante como para dejar todo para el que viene".

Brasil y el Mercosur

Lacalle Pou fue consultado por el cambio de gobierno en Brasil: "A mí me va a gustar el gobierno de (Jair) Bolsonaro si es bueno para el Uruguay, si respeta los derechos humanos en su país, si gobierna de acuerdo a la Constitución y a las leyes brasileñas".



En este sentido, se preguntó "¿qué vamos a hacer con el Mercosur?", ya que "en campaña y antes de asumir (Bolsonaro) habló de flexibilización", por lo que "ahí tenemos una oportunidad".



"En nuestra agenda de gobierno pasada y en la de muchos partidos se hablaba de la flexibilización del Mercosur para que Uruguay se pueda mover rápidamente para negociar con otros países. Si la administración nueva de Brasil entiende eso, sería una bendición, porque (Mauricio) Macri lo ha insinuado y no ha tenido la contraprestación brasileña", destacó.



De otra forma, es decir "si es simplemente establecer medidas de proteccionismo brasileño, no será bueno" lo que aplique el gobierno brasileño. En este sentido, el precandidato pidió "dejarnos de bobear con manejarnos con buena o mala onda con gobiernos si tienen la misma filiación ideológica", ya que entiende que "eso no camina, sino fíjense cómo nos fue con los Kirchner".