Henry Cohen y la educación

El pasado viernes El País publicó una entrevista con el coordinador del área de Salud del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) que asesora a la Presidencia de la República, el doctor Henry Cohen. Consultado sobre cuántos casos debería haber para que estuvieran dadas las condiciones para comenzar las clases a inicios del mes de marzo, Cohen dijo: “no tenemos una cifra pero tenemos un concepto que es mucho más importante, que es que las clases son lo primero en abrir y lo último en cerrar”. En una segunda parte de la respuesta, por error a la hora de desgrabar la entrevista, El País publicó que el médico dijo que “si tuviéramos que empezar las clases mañana no creo que se aconsejara abrir”. En realidad, lo que Cohen dijo fue: “Si tuviéramos que empezar las clases mañana no creo que no se aconsejara abrir”. Las disculpas del caso al doctor Cohen y a nuestros lectores.