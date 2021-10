Heber: "Tenemos que darle seguridad al turismo", o no van a venir a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Interior, Luis Alberto Heber, dijo este viernes que es necesario "darle seguridad al turismo" porque, de lo contrario, los extranjeros no van a venir a Uruguay. Las declaraciones fueron realizados en una conferencia de prensa en una visita a Rocha.

El jerarca dijo que se reunió con el intendente Alejo Umpierrez y se habló sobre colocar más cámaras en los balnearios para hacer videovigilancia, retomar el proyecto en el que se venía trabajando con el fallecido ministro Jorge Larrañaga sobre la construcción de una comisaría en Punta del Diablo y la posibilidad de tener más efectivos policiales en el departamento.



Por otra parte, Heber volvió a cuestionar la cantidad de personas que están con certificado médico en la cartera. "Hay mucha gente a la que que le pagamos el sueldo, pero no trabaja en el ministerio", dijo.



Las personas "se certifican permanentemente porque están amparadas en un seguro de salud" propio de Interior, "pero no se explica que estén ocho años en esa situación", comentó. Además, contó que las juntas médicas están atrasadas en la evaluación de las personas para que puedan reintegrarse a sus tareas, por lo que están haciendo una auditoría para ver por qué la demora.



Heber indicó que hay 4.800 policías certificados anualmente y que se "pierden de tener 2.000 policías" por día. A su juicio, la situación "recarga" al policía que "realmente está trabajando".

Baja de delitos

Por otra parte, el ministro se refirió a la pregunta que se suele plantear respecto a si los delitos bajaron a causa da la pandemia. “Por encima de mirar las causas, hay que mirar otro aspecto de esto, que es que bajó el delito. ¿Y qué pasó? Hay más presos y más formalizados. Quiere decir que a menor delito hay más eficacia policial”. “Hoy tenemos 2.000 presos más, generándonos esto un problema”, agregó.



Heber recordó que en la interpelación del pasado martes se dio la discusión respecto al aumento de los presos. "Hay una tesis de que como hay una suerte de hacinamiento en nuestras cárceles, parecería que la respuesta es que no combatamos el delito o que generemos un sistema de penas alternativas donde el Estado hoy no tiene la posibilidad de control. No es nuestra tesis, nosotros no vamos a bajar la pelea contra el delito, el narcotráfico y el delincuente”, agregó.



A su vez, comentó: “Hay un plan que llevamos adelante, pero que no pasa por generar una suerte de régimen de libertad para quien delinque. Eso pasó en el pasado, en el primer gobierno del Frente Amplio cuando se abrieron las cárceles y se soltaron presos". En aquel momento eran "inhumanas las cárceles", y "pasamos a estar encarcelados todos los uruguayos”.