Heber: "Preocupa" el ingreso de "60 o 70 pasantes" que serán presupuestados en MTOP

El futuro ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, dijo que le “preocupa” el ingreso de “60 o 70 pasantes” que serán presupuestados a la cartera debido a que ya cumplieron 15 meses de trabajo.

“Siempre se nos dijo que se iban a llenar las vacantes que en el área de la salud y la educación eran necesarias. Pero hay un sistema por el cual las pasantías de gente que se va tomando en los ministerios automáticamente quedan presupuestados después de 15 meses. Entonces yo me encuentro que van a ingresar 60 o 70”, dijo Heber entrevistado por Desayunos Informales. “Estamos ajustando la cifra, pero son temas que a mí me preocupan porque si la orden de la nueva administración es no tomar gente, no llenar vacantes por la via de los hechos… crece el presupuesto y entran presupuestados”.



Heber dijo que es un “tema que hay que resolver”. “Si la prioridad del estado es la salud, la seguridad no metamos gente en el Ministerio de Obras Públicas”, insistió y dijo que prevé reunirse con los sindicatos de las diferentes direcciones del Ministerio para poder negociar este aspecto a futuro.



Sobre su gestión dijo que “las carreteras hay que hacerlas y yo quiero arrancar a 140 o 150 kilómetros por hora aunque viole los límites de velocidad, en la gestión, porque no estoy ahí para calentar asiento”.

Heber dijo que a la hora de pensar en financiamiento “hay q usar la imaginación y ser innovadores; el tema es que se hagan las rutas”. “Hay fondos de inversión que pueden estar interesados en invertir, vamos a no amputarnos las opciones que es solo Rentas Generales la que tiene que hacer las inversiones”.



El futuro ministro de Transporte y Obras Públicas dijo que quiere contar con “un plan maestro vial del Uruguay” y para esto aspira a que un “organismos de crédito de a fondo no reembolsable un estudio del Uruguay de los proximos 20 años, qué hay que hacer a los 10 y que es lo que yo tengo que hacer a los cinco en función del crecimiento de la producción”.