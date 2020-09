Heber sorbre peajes en perimetral: "No hay contradicción entre el presidente y yo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luis Alberto Heber, ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), habló luego de que el presidente Luis Lacalle Pou no se mostró afín a la posibilidad de instalar peajes en el anillo perimetral con el fin de extender la ruta. "No hay contradicción entre lo que dice el presidente y yo. Todavía no lo hablé con él", remarcó.

En diálogo con "Desayunos informales" (Canal 12), Heber se refirió a esta situación: "Hay una iniciativa privada nueva para la perimetral que propone una concesión a tres empresas que lo administran por 20 años y se cobran un peaje. Es una iniciativa a estudio. No es mía. Hay un poco de picardía de la oposición, con falta de argumentos contra el Plan de Obras que presentamos para el quinquenio y buscaron esto para hacer actividad política".

El ministro remarcó que "todavía" no habló de esta situación con el presidente.



De todos modos, subrayó que "en Colonia Nicolich hay un gran lío" porque "está mal resuelto". "Me gustaría que terminara el anillo Perimetral hasta la Ruta 1. Presenta varias elevaciones", señaló.



Heber dijo que es una propuesta que "hay que evaluarla" y remarcó que en caso de que se concrete sería con "peajes freelow". "No se para, te sacan una foto. Estamos llevando a automatizar el tránsito", detalló.



"He tenido buena relación con la Intendencia de Montevideo. Este tema lo hablamos con ellos y en la iniciativa hay una carta que hablamos con ellos y la tengo. Christian Di Candia dijo que no sabía nada. Tampoco Daniel Martínez que hizo una crítica. En la iniciativa está la opinión de la Intendencia. ¿Qué dice? Dice que 'la estructuración de financiación de la inversión inicial y de mantenimiento requerido por el plan del proyecto y las obras propuestas por las firmas, de concretarse, serán un importantísimo aporte para la canalización del tránsito de Montevideo y en especial de la movilidad correspondiente del flujo metropolitano vehicular'", expresó.



"Supongo que no será como el tema de las actas, que firman sin leer… Acá está la firma de Di Candia. Están diciendo que no tienen conocimiento, ¡Está la firma! (..) No di opinión al respecto de esto y no se la llevé al presidente. Ahora lo de los peajes es una picardía política que trataron de endilgarme", agregó.



"Lo que es cierto es que queremos esta automatización que ayudaría a verificar las cargas que pueden romper las rutas", sumó.



En ese sentido, Heber dijo que se puede utilizar "tecnología para controlar eso" y que "hay gente que no se va a regular por esto y otra sí".