Heber: "El fútbol es una fiesta, no una guerra, no se puede festejar muertes"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Consultado sobre la polémica generada en los últimos días en relación a videos que se viralizaron con cantos ofensivos de parte de jugadores y dirigentes de Peñarol hacia Nacional, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo este miércoles en rueda de prensa: "El fútbol es una fiesta, no una guerra, no se puede festejar muertes".

"Debemos empezar por casa, tanto dirigentes como jugadores, tenemos que hacer que el fútbol sea una fiesta y no una guerra", agregó y apuntó que se deben "cuidar los cantos y las formas de celebrar".



"A raíz de la citación de la Fiscalía (a jugadores y dirigentes), hubo una buena reacción de los clubes y espero que esto no sea simplemente una situación pasajera, sino que se tome conciencia de que hay que bajar la pelota", añadió.



Vehículos

Por otra parte, el ministro indicó que hay unos 70.000 vehículos en las comisarías y que, a partir del 1° de enero, se va a comenzar a "limpiar". Terminan allí porque aún no se "ha resuelto el destino, la propiedad o el juicio".



Heber explicó que, por ejemplo, se necesitan camionetas y, aunque hay algunas cero kilómetro en las comisarías, no se pueden usar porque no están habilitados por ley.



"Si no nos habilita se pagará depósito, pero por lo menos tendremos una ganancia", comentó.