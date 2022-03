Heber dijo que no hay denuncia por operativo en Progreso y descartó que fuera por política

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se refirió este domingo a la polémica generada por la queja y los videos que circularon sobre un operativo policial en la cancha del Club Progreso el pasado viernes. Dijo que no hay una denuncia formal por el caso ante el ministerio. "Lo que tenemos es una carta del Club Progreso y una serie de solidaridades de otros clubes", acotó.

"Eso merece un estudio de la actuación policial en ese lugar. Descartamos de plano que se pueda acusar a la Policía de que intervenga retirando propaganda de carácter político. Lo que hace la Policía es sacar armas, drogas y pirotecnia. Esa es la orden y no entramos en otras consideraciones porque no es la orden del ministerio", sostuvo el jerarca en entrevista con Subrayado (Canal 10).



Además, indicó que los efectivos que participaron en el operativo están prestando declaración y que este lunes se conocerá el resultado de la investigación. "En consideraciones políticas no entramos", dijo, porque todavía estaba rigiendo la veda, y agregó que espera que este lunes, tras el fin de la investigación, pueda decir algo "más contundente".

Por otra parte, el ministro dijo que está "muy conforme" con la marcha de la jornada de referéndum en todo el país y mencionó que solo hubo un incidente menor en Montevideo entre dos militantes que se enfrentaron en la vía pública.



Señaló que estuvo en comunicación con los jefes de Policía de todo el país y que se desplegaron 5.000 efectivos para brindar seguridad.

"Ha sido una jornada muy respetuosa, muy tolerante, muy uruguaya, muy nuestra, en donde todo el mundo hizo cola pacíficamente para votar", afirmó.



Además, Heber informó que este fin de semana ingresaron desde el exterior más de 6.000 personas para votar: "es una cifra normal, no es extraordinaria".

"Estamos viviendo un momento cívico importante, mañana es mañana. Esta noche seguramente hablará el presidente y él dará las directivas del tono y lo que el gobierno tiene que hablar en función del resultado", agregó el ministro.