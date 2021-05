Heber dijo que se espera confirmación sobre  si extradición de Morabito será a Uruguay o a Italia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Alberto Heber, nuevo ministro del Interior, se refirió a la captura de Rocco Morabito, uno de los jefes de la mafia calabresa que se encontraba prófugo desde junio de 2019, año en el que se escapó de la ahora ex-Cárcel Central, donde se encontraba recluido.

"La noticia de Morabito ha sido acompañada por el impacto de haber encontrado a un delincuente que lamentablemente se fue caminando de la Cárcel Central. Recordemos: un episodio que nos llenó de vergüenza internacional", expresó el jerarca durante una conferencia de prensa que tuvo lugar este martes en la Torre Ejecutiva.



El flamante ministro del Interior dijo que al momento continúa la investigación dentro de la Policía para establecer cómo fue que Morabito logró escaparse, junto con otros tres reclusos.



"Lo que yo rescato es lo que me decía el director general y el subsecretario en el día de ayer respecto a las felicitaciones que recibió Uruguay por parte de la Policía italiana, producto de haber colaborado como se colaboró para dar arresto en Brasil al señor Morabito", dijo y agregó: "Saquemos lo de señor".



Por otra parte, el ministro explicó que por el momento no hay una decisión por parte del gobierno de Brasil de si la extradición va a ser hacia Uruguay o hacia Italia. "Estamos a la espera de esa decisión y actuaremos en consecuencia", aseguró Heber.



El jefe de la cartera también aprovechó la oportunidad para felicitar por el trabajo de los efectivos policiales uruguayos que ayudaron internacionalmente a darle captura al mafioso italiano.

En la misma línea se pronunció el embajador italiano en Uruguay, Giovanni Iannuzzi. "La colaboración entre Italia, Brasil, Estados Unidos y Uruguay ha sido muy importante", aseguró en diálogo con Telemundo.



"La posibilidad de colaborar permitió llevar a cabo actividades conjuntas que han permitido localizar algunos movimientos de Morabito y seguirlo hasta encontrar el mejor momento de capturarlo", indicó el diplomático y agregó que se logró su detención en base a una triangulación realizada por los fiscales y los miembros de la policía de cada país.



Al respecto, Iannuzzi destacó la labor de Jorge Larrañaga, el ministro que estuvo al frente desde que inició el gobierno a cargo de Luis Lacalle Pou el 1° de marzo de 2020 y quien falleció el sábado 22 de mayo en la tarde, a causa de una muerte súbita cardíaca.



"Estoy muy agradecido por la colaboración brindada por Uruguay. Al primero que le tengo que agradecer es al ministro Larrañaga, es una lástima que no pueda estar más con nosotros", dijo.

Antes de ser capturado en Uruguay, Morabito había estado prófugo durante 13 años. Había colocado cientos de kilos de cocaína en Milán, Italia, proveniente de los puertos de Brasil. Se supo buscado y se radicó en Punta del Este. Allí se instaló junto a su familia.



Por la fuga desde la ex Cárcel Central, investigación encabezada por el fiscal Ricardo Lackner, no se han determinado responsabilidades. En setiembre y noviembre de 2020, el representante del Ministerio Público citó a los policías que estuvieron de guardia la noche de la fuga, pero no logró avanzar en el esclarecimiento del caso.