Heber dijo que cifras de delitos al tercer trimestre serán "mejores" que en 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, fue consultado este lunes por los resultados de la última encuesta de Opción Consultores, que marca una buena aprobación en la gestión de seguridad pública tras la muerte de Jorge Larrañaga.

"Creo que es a mayor presencia, mayor movilidad, mayor éxito", respondió el ministro en rueda de prensa. Además, sobre los números del trimestre al cierre de setiembre estimó: "Van a ser mejores aún del año 2020, y ello se está percibiendo por parte de la gente que se siente más segura, más protegida".

"Me da mucha satisfacción la eficacia policial, que no solamente es en capturarlos, sino también en tener elementos de prueba que puedan formalizar y condenar al delincuente", destacó.



Las declaraciones sobre el estado de situación de seguridad pública surgen en un contexto que la oposición solicitó una interpelación a Heber por la fuga del preso Hugo Pereira, que fue hallado casi dos semanas después en un bar de 18 de julio y Gaboto.



Heber brindó una rueda de prensa tras reunirse con autoridades de la Asocación Rural del Uruguay (ARU), organización encabezada por Gonzalo Valdés Requena."Planteo no hubo. Existió un reconocimiento a los éxitos en materia de seguridad rural", expresó sobre el encuentro en el marco de la Expo Prado 2021, destacando la Dirección Nacional de Seguridad Rural, creada por su antecesor.



"Ha tenido un éxito formidable. En lo que va de estos seis meses, se abatió un 43% el delito", dijo sobre los resultados de dicho órgano. En tanto, dijo que se precisan "más camionetas, efectivos porque el éxito hay que apuntalarlo".



Sobre el paso de contratar 1.000 policias retirados, el secretario de Estado remarcó: "Sé que hay mucha ansiedad, porque hay mucha gente que me escribió de todas partes del país para saber justamente dónde se inscribía porque quieren volver".



"Bienvenidos, tienen una experiencia que sería bueno que nosotros la usemos en el buen sentido para darnos más seguridad", destacó.