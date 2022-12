Heber defiende su gestión y advierte caída del 40% de las rapiñas en Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En un momento adverso de la gestión del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que desde hace meses enfrenta una escalada de homicidios -producto de la represión contra el narcotráfico que impacta en el mercado de las bandas de droga, según la versión de la cartera-, el secretario de Estado asistió al Parlamento este miércoles para resaltar algunos aspectos de su administración que, entiende, están dando resultado.

El jerarca había sido convocado a la comisión especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados para hablar del “funcionamiento de las comisarías” y la “autocrítica” que podría hacerse al respecto, como dijo al arranque de la sesión el diputado Gustavo Zubía. “Por otra parte, vinculado al tema de las comisarías está el tema de la policía de proximidad. Creo que tenemos, como coalición, una determinada asignatura pendiente en este tema para el trato con las víctimas”, explicó el representante colorado, promotor de la convocatoria.



A todo esto dieron respuesta tanto Heber como los jerarcas policiales presentes en sala, quienes destacaron que la presencial policial en las seccionales -un problema que había sido señalado en la campaña electoral- se incrementó durante el actual período de gobierno.



“Este proceso (pandemia de por medio) nos encontró en marzo de 2020 con 1.260 hombres entre todas las comisarías y hoy estamos en un 24% más, 1.540”, dijo en ese sentido el jefe de Policía de Montevideo, de acuerdo a la versión taquigráfica de la sesión a la que accedió El País.

“En algunas comisarías hoy ya estamos cerca de los 100 hombres -agregó Mario D’Elía-. Por ejemplo: la N° 19, ubicada en el barrio de La Teja, cuando asumimos, tenía 50 hombres y había otras comisarías que tenían 30. Hoy estamos en los niveles que necesitamos”.



El plan de fortalecimiento, siguió el jerarca, implicó también un refuerzo de patrulleros, de manera que hoy la flota de al menos 10 seccionales de la capital se incrementó en un 40%.



Este escenario es para Heber parte de la explicación del descenso de los asaltos y robos en la principal ciudad del país. “De marzo de 2020 a noviembre de 2022 las rapiñas en Montevideo bajaron un 40% y un 24% los delitos de hurto”, dijo el ministro citando, según supo El País, un informe realizado por D’Elía. Y añadió: “Creo que es importante tener esto como un índice de que el camino de las comisarías es importante, no para que se llenen las comisarías de policías (nosotros mantenemos una presencia policial, naturalmente, en las comisarías), sino para que estén en la calle, tal como queremos”.

Sin “maquillaje”

El problema que enfrenta la gestión de Heber con la suba de homicidios -los asesinatos aumentaron 17,2% en el tercer trimestre de este año, de acuerdo a las últimas cifras oficiales de la cartera- es solo uno de los varios cuestionamientos que ha recibido en las últimas semanas por parte del Frente Amplio.



Porque a los homicidios deben sumarse las derivaciones del caso de Alejandro Astesiano -el exjefe de la custodia presidencial imputado por varios delitos-, en cuyos chats han aparecido mencionados varios jerarcas policiales -que hoy son indagados por la Fiscalía. Además, está la acusación a la cartera de “maquillar” delitos en algunas jefaturas.



Heber respondió sobre este último tema, porque entendía que se habían hecho “comentarios que muchas veces llevan a la opinión pública a confundirse”. Entonces hizo referencia a los dos sistemas de registro que hay hoy para todos los delitos -uno controlado por la Policía y otro por la Fiscalía, que hace correcciones y ajustes al otro- y que a su criterio dan las suficientes garantías como para impedir la intervención adrede de las estadísticas de los ilícitos.

“Se podrá discrepar con la tipificación del fiscal, sí; podemos discrepar hasta con un juicio, pero no es con la Policía, y de ahí inferir que hay maquillaje. Lo rechazamos porque no tiene sustento, porque no es ni el jefe, ni el subjefe, ni el director de zona, es el comisario o el agente que establece el episodio que es fiscalizado por el sistema y que es, luego, corregido o respaldado por la señora fiscal. ¡Es imposible que existan maquillajes!”, remarcó.



“Esta confusión queda claramente manifiesta en las afirmaciones que indican que hay maquillaje en la Jefatura de Durazno, que es una de las preguntas que me querían hacer. Quiero atar esto para seguir la línea de razonamiento. Hay un periodista, que no importa quién es, (...) que dice y afirma cosas que no son ciertas”, siguió Heber, que pasó a casos de esa supuesta mala interpretación.



Por ejemplo, Heber negó que en esa jefatura hubiera robo de vehículos que se registraran como extravíos porque se trataba de bicicletas: El ministro llegó a contar así la situación de un hombre que dejó “apoyada su bicicleta en la casa lindera del bar adonde concurría y la misma ya no estaba. Pero estaba en estado etílico”.



De manera que Heber se preguntó: “¿Se puede decir, públicamente, que hay un hurto generalizado de vehículos en Durazno, cuando son bicicletas que luego aparecen?”.