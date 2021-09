Heber busca la construcción "cuanto antes" de tres nuevas cárceles en el Penal de Libertad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que se presentará el 22 de setiembre en el Senado para proponer "fórmulas de financiación" para construir tres nuevas cárceles en el Penal de Libertad, y tres barracones, que son regímenes de semi libertad donde los reclusos "puedan trabajar en el campo" y se los pueda "reeducar", en el marco del Plan Dignidad.

"Las cárceles las tenemos que empezar cuanto antes porque ya tenemos 2.000 (presos más) y ya estaban saturadas antes de terminar el período anterior", dijo el secretario de Estado en rueda de prensa en la Expo Prado, y aclaró que busca "trabajar con urgencia" en este tema.

"Vamos a trabajar para procurar tener esa concreción lo antes posible porque urge por el sentido humano que tenemos que tener de la reeducación en nuestro país", remarcó.



"Estamos en una situación crítica, heredamos una situación muy compleja de las cárceles, (están) en estados realmente inhumanos de la reclusión, que no educan y que seguramente van a generar un delincuente peor que el que entró", dijo Heber.



El 4 de agosto, Heber había declarado tras reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou que se iría "rumbo a la creación de un fideicomiso a largo plazo" para financiar la construcción de tres cárceles.



Por ese motivo, había mantenido una reunión con el equipo económico y el director de OPP. En ese momento, estimó un costo de US$ 80 millones, pero si se "afina el lápiz" esta cifra podría descender a US$ 50 millones, había declarado.