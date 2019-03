"Hay que unirse para construir, no contra alguien", dijo Martínez sobre la oposición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precandidato por el Frente Amplio, Daniel Martínez, dijo este martes que "hay que unirse para construir, no unirse contra alguien", en referencia a las reuniones entre la oposición en el marco de la definición de una concertación y la búsqueda de acuerdos interpartidarios.



"Me suena a que empieza mal, pero bueno tienen su derecho", dijo Martínez en rueda de prensa en el Parlamento luego de un homenaje que se realizó al General Líber Seregni.



"Estar contra algo, más que a favor no lo veo como algo constructivo, pero respeto. De lo que está en el marco de la Constitución y las leyes no tengo nada que opinar", indicó.



Sobre por qué su primer encuentro fue con José Mujica, Martínez sostuvo que pidió varias entrevistas. "El Pepe al toque nos dio (la entrevista) y nos pareció escuchar a referentes, intercambiar ideas. Aparte es el líder de una fuerza política muy importante", indicó Martínez



"Coincidimos ambos en que es una campaña fraterna y de sumar y que también tiene que ser una campaña que luego prepare a un Uruguay que no sea el del encono y el enfrentamiento y la confrontación sino en el del entendimiento, los acuerdos", explicó.



Martínez dijo que el próximo lunes se va a reunir con el presidente Tabaré Vázquez. "Si mal no recuerdo es el lunes que tenemos (marcado) en la agenda".