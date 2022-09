No hay "suficiente información previa" para evitar homicidios por narcotráfico, dice Heber

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, fue consultado este martes sobre su opinión por los dichos del senador Guido Manini Ríos, quien manifestó que es "inaceptable" la ola de homicidios del pasado fin de semana.

"Manini no habló de inseguridad, habló de los homicidios. Esta situación, yo coincido con él, nosotros no la aceptamos y luchamos para que eso no sea así", dijo en rueda de prensa tras la inauguración de una nueva Jefatura de Policía en Pando (Canelones).



El ministro enfatizó que gran parte de esos homicidios "son producto de las disputas territoriales" de las bandas de narcotráfico. "No podemos prever esa situación porque no tenemos suficiente información previa para tratar de evitar ese tipo de homicidios", detalló.

Heber remarcó que "la seguridad del país no es un tema únicamente del Ministerio del Interior", y para atajar el aumento de homicidios se está trabajando de forma coordinada con otros ministerios.



"Notoriamente han bajado la rapiña y el abigeato. A los delitos que se cometían para comprar droga y que crecían al mismo tiempo que lo que crecía el narcotráfico nosotros (les) hemos dado un golpe grande", apuntó, y se marcó como prioridad trabajar por "la seguridad de la gente que camina en la calle y que no está vinculada al delito" pero se ve involucrada por esas disputas territoriales del narcotráfico.