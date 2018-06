Hay seis meses para despejar las vías férreas

Esto implicará, en algunos casos, el desalojo de asentamientos y Lereté planteó en el directorio que AFE debe colaborar en la relocalización de las familias afectadas. El 29 de mayo el ministerio recibió las ofertas de tres grupos para realizar los trabajos en un plazo de 36 meses.



Las obras de demolición que en algún caso deberán realizarse deben dejar 7,5 metros libres a cada lado de la vía.

Será necesario desalojar un asentamiento ubicado cerca de la Estación Central de AFE y otros más al norte y se buscan soluciones habitacionales con el Ministerio de Desarrollo Social y el de Vivienda para las personas que viven allí. Además, se tendrá que demoler la estación Yatay y se deberá buscar una solución para una estación de servicio que en parte está edificada en terreno fiscal. También hay que eliminar una piscina particular, aleros y otras edificaciones.

Las obras para acondicionar las vías demandarán unos 36 meses y el gobierno quiere que empiecen en febrero.

Por otro lado, el diputado nacionalista Juan José Olaizola (del sector Todos), se mostró preocupado por la situación que atraviesa la empresa Servicios Logísticos Ferroviarios (Self, propiedad de AFE y la Corporación Nacional para el Desarrollo). Por ese motivo, solicitó la comparecencia del ministro de Transporte y Obras Públicas Víctor Rossi y el Directorio de AFE a la Comisión de Transporte de Diputados, en febrero pasado, por la difícil situación que vive AFE y la pérdida constante de cargas que registra la empresa Self, que hoy se encuentra en los mínimos históricos.

En 2011 AFE transportó 1 millón de toneladas, en 2015 la cifra bajó a 822.000 toneladas, y en 2017 Self apenas movió 470.000 toneladas. En tanto, el Estado subsidia el funcionamiento de AFE y Self en forma directa e indirecta, por más de US$ 15 millones anuales.

Olaizola presentó el pasado viernes un pedido de informes al Ministerio de Transporte y AFE, para conocer los datos de la carga transportada por Self en los primeros cinco meses de este año.