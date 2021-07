“No hay puentes cortados”, aseguró Lacalle Pou sobre la relación con Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Yo represento a un país, no a un partido político, ni una ideología. Mi remera es el interés nacional y si entro en un ring estoy frito, no voy a entrar ahí. Entre otras cosas, porque tengo buena relación personal con el presidente Alberto Fernández”, dijo el presidente Luis Lacalle Pou este miércoles en entrevista con el canal argentino La Nación+, y remarcó: “no hay puentes cortados” con Argentina.

Los periodistas le consultaron sobre la frase de Fernández respecto a que si Uruguay considera al Mercosur como un “lastre” que "tomen otro barco" y Lacalle Pou afirmó que su vocación es “defender firmemente los intereses (de Uruguay), pero no es contra Argentina”.



“No vivimos del mal ajeno, si vivís del mal ajeno pasa algo muy malo, que es la reacción. Quien reacciona no es dueño de su agenda. Nosotros accionamos, no reaccionamos”, enfatizó.



Lacalle Pou remarcó que en la relación entre ambos países se debe “terminar con esa falsa dicotomía de que a uno le tiene que ir bien y al otro mal”, como en la histórica lucha de puertos del Río de la Plata.

Lacalle Pou en entrevista con La Nación+. Foto: Captura

En ese sentido, puso como ejemplo lo que sucede con el Canal Magdalena, que Argentina quiere utilizar. “¿A Uruguay le sirve? No. Pero si realmente es una voluntad de Argentina no podemos frenar el crecimiento. Podemos discutirlo, pero aunque no nos guste, vamo arriba”, dijo.



Y del otro lado, apuntó que Uruguay necesita dragar el canal de ingreso al puerto de Montevideo a 14 metros de profundidad. “Ahí tenemos dos temas, uno que le sirve a Argentina, otro que le sirve a Uruguay y que generan competencia, pero de eso se trata, de ser mejores. No puedo querer que al otro le vaya mal”, apuntó.



A estos dos ejemplos sumó el puente Monte Caseros – Bella Unión, que puede beneficiar la navegabilidad del Río Uruguay y que podría beneficiar a muchas provincias.



“Estamos tratando de ponernos de acuerdo con Argentina, de recurrir a organismos para que financien, pero tenemos que tomar la decisión política de que son cosas que nos sirven a los dos”, dijo.



Para Lacalle, en estos casos, se debe “dejar de lado la política ideológica” y apostar a lo que quede cuando terminen los períodos de gobierno.

"Ahorramos US$ 600 millones sin poner impuestos"

El presidente también se refirió a su promesa electoral de no aumentar impuestos durante su mandato. "Nosotros, tercamente y obstinadamente, decíamos 'no vamos a aumentar impuestos'. Primero que no es necesario. Pasamos la pandemia, hicimos un gasto importante desde nuestro punto de vista en 2020 y ahora tenemos un gasto mayor por la pandemia en 2021, y ahorramos más de US$ 600 millones sin poner impuestos", aseguró esta noche.

La grieta

Consultado sobre la existencia o no de una grieta en Uruguay, Lacalle Pou dijo que entiende que no existe un extremo así en el país y puso como ejemplo lo que le dijo el ministro de Trabajo, Pablo Mieres: no están contentos ni los sindicatos ni los empresarios, “entonces es que estamos bien”.

Apertura de fronteras

Ante la pregunta sobre la posible apertura de fronteras, el presidente dijo que este miércoles tuvo una reunión con las autoridades del Ministerio de Salud Pública y con el secretario y prosecretario de Presidencia para trabajar en ese tema.



“Hay planes para eso”, dijo, pero “hay que afinar”.



La idea, dijo Lacalle Pou, es que en primavera los propietarios extranjeros vacunados puedan ingresar al país y que sobre el fin de la primavera los extranjeros vacunados también puedan entrar.