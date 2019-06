Hay “peregrinaje” a la chacra de Mujica para elegir al vice

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Todo está sobre la mesa y empezó la danza de nombres dentro del Frente Amplio para definir al candidato a vicepresidente. Con Daniel Martínez como favorito en las encuestas, en el oficialismo entienden que la fórmula debe contar con su visto bueno de José Mujica y por eso comenzó una especie de “peregrinación” hasta su chacra del Cerro.

La “paridad” está también en debate y hay quienes no descartan que sea un hombre en lugar de una mujer el que complete la fórmula, lo cual generaría un fuerte descontento entre las feministas de izquierda. Se manejó el nombre del propio Mujica, informó Búsqueda. Si bien hay quienes entienden que sería positivo, una buena parte de dirigentes (incluso del MPP) lo descarta. El otro nombre manejado fue el de la periodista Blanca Rodríguez, lo que fue calificado por el presidente del Frente, Javier Miranda, como un “pelotazo”.

También está la posibilidad que sea la precandidata Carolina Cosse la que complete la fórmula si en las elecciones vota por encima del 35%, señalaron las fuentes consultadas por El País. De todos modos, hay quienes sostienen que ya está descartada. Las otras dos mujeres en carrera son las senadoras del MPP Patricia Ayala e Ivonne Passada.

Todos estos nombres que se manejan a nivel del Frente no están siendo negociados con el comando de Martínez, pero sí consultados con el expresidente. “Se están realizando múltiples gestiones, todas pasan por Mujica. Es una especie de peregrinación en los últimos días”, señaló una fuente.

Mientras tanto, desde el comando de Martínez esperan hasta después del 30 de junio para iniciar conversaciones y entienden que la fórmula debe ser paritaria para respetar la voluntad del Plenario del Frente Amplio. Si se quiere cambiar el criterio, el asunto debería ser abordado en el mismo ámbito.

Debate

“No hay experiencias en toda América Latina que un trabajador de la construcción pueda acceder a la vicepresidencia”, dijo el precandidato comunista Óscar Andrade en el debate con Ernesto Talvi (Partido Colorado) en canal 4. Enseguida se corrigió “a la Presidencia de la República”.

Algunos especulaban en redes sociales con que Andrade se estaba postulando para ser compañero de fórmula del ganador. El secretario general del Partido Comunista Juan Castillo dijo a El País que se trató de una “equivocación” que fue corregida de forma inmediata.

Castillo remarcó que “en ningún ámbito formal” del Frente Amplio (Mesa Política, Secretariado) se está hablando de la fórmula presidencial. Aseguró que el tema “no está resuelto” y no tiene conocimiento de que deba ser paritaria. “Está claro que en este escenario, en este contexto, parece que ser que todos estén pensando en una compañera mujer, pero no por una resolución”, afirmó el senador.

“Nadie puede negar que algún dirigente o algún sector esté colocando su preocupación o la búsqueda de un candidato a vice”, admitió. Aclaró que el Partido Comunista no está manejando el tema. Consultado sobre si considera que Mujica podría aceptar la vice contestó: “En los últimos 15 años el nombre de Mujica se ha valido para todo (...) No lo veo lo de Mujica. Por la mismas razones que no aceptó una candidatura a la Presidencia ¿Cuál es el escenario que cambia?” Ayer empezó a circular en redes sociales una foto de Mujica con Martínez, con los colores del Frente Amplio, y la frase: “¡Salió la fórmula! Martínez -Mujica”.

Consultado por El País sobre los nombres que están en danza para la vice, el intendente de Rocha Aníbal Pereyra (MPP) dijo que lo primero “es tener en cuenta qué candidato se elige”. “Es necesario construir la fórmula con la opinión del candidato. Manejar nombres hoy no es otra cosa que manejar nombres. Es una opinión personal, pero considero que es importante conocer qué piensa él o la candidata del FA; tomar una postura antes es condicionar”, indicó. Consultado sobre la posibilidad de que Mujica asuma la vice contestó: “No pongo ni descarto a nadie. Si Pepe no fue candidato a presidente no lo veo en la fórmula. Entendía que aportaba como candidato, hoy, liquidada esa discusión entiendo que no tiene sentido la vice”.

Aníbal Pereyra: “El vice no debe surgir de los cuatro candidatos”

El intendente de Rocha e integrante del Movimiento de Participación Popular (MPP) Aníbal Pereyra dijo a El País que “está instalado” el escenario de la fórmula paritaria y desde su punto de vista personal, no se debería definir entre los precandidatos. “Mi opinión es que de los cuatro candidatos no debe surgir el vice, pero es mi opinión y ni siquiera es la de mi sector. Hay que ver si esa es la opinión del candidato”, afirmó. Pereyra dijo que los cuatro nombres (Daniel Martínez, Carolina Cosse, Óscar Andrade y Mario Bergara). En tanto, Cosse dijo ayer en Carve que si gana la interna pondría a “cualquiera de los tres” precandidatos como vice, porque sería “un lujo”. Aclaró que “no es una resolución que toma el que gane, sino el FA”. Consultada sobre la candidatura de la periodista Blanca Rodríguez contestó entre risas: “Me parecería bien si yo me hago cargo del informativo”.