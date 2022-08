"Hay una obsesión en tratar de manchar la gestión de los gobiernos del FA", dijo Pereira

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En conferencia de prensa este lunes, tras conocerse que la Fiscalía archivó la denuncia contra la administración de Liliam Kechichián en el Ministerio de Turismo, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que "hay una especie de obsesión en tratar de manchar la gestión de los gobiernos anteriores, del Frente Amplio".

"Cuando nosotros llegamos al gobierno en 2005, dimos continuidad a algunas políticas, como la de Uruguay Natural y profundizarla "al máximo", dijo Pereira en conferencia de prensa.



"No buscamos responsables, tomamos una idea que nos parecía de buena calidad y nos llevó a pasar a 4.000.000 de visitantes por año y a una industria sin chimeneas que generaba decenas de miles de puestos de trabajo y que pasó el ingreso del país de US$ 500.000.000 a US$ 2.300.000", agregó.

Pereira recalcó además que la gestión de Kechichián "nunca fue cuestionada, porque generaba empleo, nuevos destinos, trabajo en lugares donde no había, generaba oportunidades de turismo social para los sectores más postergados". En ese sentido, recalcó que pasar de no tener ningún cuestionamiento "a esta denuncia inventada, media solamente una forma: el enchastre en la cancha, la generación del odio, la generación de la desconfianza, que hoy la Fiscalía, de alguna manera, limpia".

"Hoy, a la dirección del Frente Amplio, que ya había respaldado a nuestros ministros de Turismo, nos alegró esta noticia porque pone justicia a un hecho que no tenía sentido, que no debió tener lugar en la política uruguaya", dijo Pereira y señaló que le genera satisfacción lo sucedido.