"No hay motivos aparentes para generar un paro de esa dimensión", dijo Lacalle Pou sobre Ancap

El presidente Luis Lacalle Pou dijo este martes que hay "algunas huelgas que, aun teniendo un motivo", no tienen razones "aparentes para generar un paro de esa dimensión y un daño al país y sus bienes públicos". Las declaraciones fueron en referencia al paro que realizaron los trabajadores de Ancap el martes pasado, que incluyó la paralización total de la refinería de La Teja.

Además, dijo que no entiende el motivo de algunas huelgas y sobre la discusión de si hay o no una escalada de paros, señaló que entiende que la conversación se puede extender hasta Nochebuena, y que él va a decir que sí y otros que no.



Por otra parte, el mandatario aseguró que se va a importar combustible para no que haya desabastecimiento. "Yo escuché las explicaciones del presidente de Ancap y son meridianamente claras, y después escuché al ministro de Industria. Si se para la refinería y no se puede refinar lo que no puede hacer Uruguay es quedarse sin combustible, si no, ¿cómo nos movemos?", apuntó.



El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, había anunciado el lunes previo al paro la disposición de iniciar los trámites para importar combustibles. Había adelantado que la empresa tenía "stock para varias semanas" pero que, si en la "puesta en marcha pasara algo, se podría enlentecer la producción".



El paro de 24 horas, según informó el jueves el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, tuvo como consecuencia la falla de una válvula de una unidad de la planta y eso impidió su normal funcionamiento. "Tiene un material que la está obstruyendo, lo que quiere decir que la unidad no está produciendo (combustible), y eso genera que se afecte la producción", dijo el secretario de Estado.



El vicepresidente de la empresa, Diego Durand, dijo ayer a El País que estiman que el domingo podrá retomarse la operación normal.