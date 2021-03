"No hay medidas" y "sálvese quien pueda": críticas del Frente Amplio tras anuncios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Distintos dirigentes de la oposición se expresaron en redes sociales luego de los anuncios realizados por el presidente Luis Lacalle Pou para intentar frenar el aumento de casos de coronavirus. Criticaron que "no hay medidas" y que los anuncios fueron "insuficientes". También señalaron que hay un "prejuicio liberal" e ironizaron: "Sálvese quien pueda".

Óscar Andrade, coordinador de la bancada del Frente Amplio en el Senado, fue uno de los primeros en dejar en claro su opinión y dijo que "hay mucha gente pasándola mal que no esta siendo contemplada".

"Las violaciones de protocolos en el trabajo no aparecen en los discursos. 'Cada uno su perilla', 'en su propio cinturón de seguridad'. Parece más un sálvese quien pueda que una salida pensada desde la solidaridad", agregó.

Mario Bergara, en tanto, indicó que "la situación sanitaria es preocupante y no hay reacción acorde a las circunstancias".



"Gran expectativa y anuncios del gobierno insuficientes. Un deja vù. Tal como pasó en diciembre y febrero, el gobierno no atiende las recomendaciones del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH)", sumó el senador.

El senador Alejandro Sánchez sostuvo que "el gobierno insiste con las mismas y débiles herramientas para restringir la movilidad".



"¿No se da cuenta que sus recetas no dan resultado? Los 400 mil informales y los 140 mil nuevos pobres no pueden soportar más el ajuste y recorte de sus ingresos, sin políticas de protección", comentó.



"La 'libertad responsable' no es más que un eufemismo para no asumir la responsabilidad de gobernar", afirmó.

Por su parte Gonzalo Civila, secretario general del Partido Socialista, señaló que la frase "cada cual ajusta su perilla" es "el resumen perfecto de la ideología del presidente".



"Insiste con eso en pleno pico de la pandemia. Un caso típico de sobre-ideologización. Es tan pero tan fuerte su prejuicio liberal que la realidad deja de contar", remarcó.



El senador Daniel Olesker se sumó a la opinión de Civila y añadió: "Ni una medida. Ni un peso para los que la están pasando mal. Que cada uno se la arregle como pueda. La culpa de la situación la tienen otros. Qué terrible".

El diputado Daniel Caggiani también apuntó por el mismo lado y afirmó que quedaron "preguntas sin respuestas" y "respuestas sin sentido" en la conferencia realizada anoche por Lacalle Pou.



"Cuando se requieren oídos más grandes que nunca, el gobierno es sordo y no escucha las medidas recomendadas. A este gobierno hace tiempo que se le oxidaron las perillas de la salud y los más humildes. Los pobres pagan los platos", manifestó.

Tati Sabini también hizo hincapié en que "el problema es que algunos tienen más 'perillas' que otros, y la ausencia del Estado ya se nota en lo sanitario, económico y social".



"Echarle la culpa a la gente es otra forma de no hacerse cargo", remarcó el diputado.

La diputada Bettiana Díaz, por su parte, subrayó: "No hay medidas, punto. El discurso de 'la libertad responsable' nos trajo hasta acá, esperaba poco y aun así hay menos".

Lacalle Pou informó anoche una serie de medidas con el objetivo de restringir la movilidad ante el aumento de casos positivos de coronavirus y de pacientes que requieren camas de CTI.



Allí expresó que se resolvió suspender hasta Semana Santa la presencialidad en los centros educativos del departamento de Rivera, que tiene a tope las unidades de cuidados intensivos, y pasar a una asistencia optativa en el resto del país. Las autoridades también determinaron bajar a un 50% el aforo en el transporte interdepartamental, cerrar los vestuarios de clubes y gimnasios, y mantener en un 30% la capacidad de público aceptada para espectáculos, pero que no puede superar las 400 personas.



Asimismo, Lacalle Pou dijo que en mayo llegarán 1.250.000 dosis de Sinovac más (se sumarán a las 1.750.000 ya adquiridas y a las 2.000.000 de Pfizer), al tiempo que instó a la población a vacunarse. A partir del 22 de marzo se abrirán cupos para que mayores de 80 se vacunen con Pfizer, al tiempo que en Semana Santa se habilitará a personas entre 18 y 70 años a recibir Sinovac, luego de que se detectara que la mayoría de los contagios se están dando en menores de 40.