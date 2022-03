Hay “malestar” entre dirigentes colorados por gesto contra Germán Cardoso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lo último que quieren en cualquier partido de la coalición de gobierno en este momento es que se produzcan eventos que generen divisiones, malestar o malentendidos que puedan siquiera poner en riesgo la tan necesaria unidad a menos de 15 días del referéndum en contra de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC)

Pero eso es exactamente lo que ocurrió en el Partido Colorado este fin de semana, cuando la lista 600 del sector Ciudadanos -perteneciente al departamento de Maldonado- anunció que se bajaría del acto político en defensa de la LUC previsto para ayer lunes, en el que participarían dirigentes de su grupo y de Batllistas.



La razón fue una y sencilla: el hecho de compartir escenario con el diputado Germán Cardoso, dirigente de Batllistas que renunció a la titularidad del Ministerio de Turismo en agosto del año pasado envuelto en acusaciones de presuntas irregularidades en su gestión, asunto que además se encuentra bajo investigación de la Fiscalía.



Ciudadanos anunció su decisión en un comunicado que decía que “no considera oportuna la participación” de Cardoso en ese acto, en razón de las “investigaciones” de las que es objeto, y por lo tanto, al no ponerse de acuerdo en la interna del partido al respecto, los dirigentes locales de la Lista 600 se bajaron.



“Esto generó malestar porque se había conformado una comisión para trabajar sobre este acto, y que se tomen decisiones por fuera de esa comisión, que era un ámbito orgánico del partido, es algo que no está bueno”, dijo a El País el diputado Conrado Rodríguez, de Batllistas, y uno de los encargados de la campaña.

“Cada uno toma las resoluciones que entiende -continuó-, pero estando tan cerca del referéndum creo que hay que priorizar otras cosas”.



La decisión de la Lista 600 se tomó luego de una reunión que mantuvo el grupo, y que se hizo a pedido del líder de Ciudadanos, el ministro de Ambiente Adrián Peña, para que la definición se tomara por mayoría, lo que ocurrió, según informaron fuentes políticas.



“Esto no puede sorprender a nadie. Era algo que veníamos tratando en más de un ámbito del partido, y se sabía cuál era nuestra opinión si se incluía a Cardoso”, señaló en diálogo con El País Carlos Flores, secretario general de la agrupación departamental.



Flores dijo que “lamentaba” que se hubiera llegado a la instancia de renunciar a la participación de un acto, pero que no les quedó otra opción en la medida en que no hubo más margen de negociación con Batllistas para acordar la exclusión de Cardoso, quien ya había participado semanas atrás en un acto político en el departamento junto con el intendente nacionalista Enrique Antía.



La resolución de este grupo colorado no solo cayó mal en el sector de Cardoso -que es liderado por el expresidente Julio María Sanguinetti, participante también del acto de ayer- sino que incomodó en la cúpula de Ciudadanos, que tuvo que actuar para que el diferendo no pasara a mayores.

De hecho, Peña tuvo comunicación inmediata con Sanguinetti para asegurarle que se trataba de una determinación del grupo local, y que la postura en torno al tema Cardoso no estaba definida por Ciudadanos, a la espera la definición de la Justicia. Y, en efecto, en el acto de ayer fueron representantes de Ciudadanos a nivel nacional, como el diputado Walter Cervini y Diego Sanjurgo, coordinador de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.