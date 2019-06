Hay casi 50.000 funcionarios públicos controlando la interna

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Casi 50.000 empleados del Estado participan en la tarea administrativa relacionada con la elección interna de esta jornada. Cada uno de las 7.066 comisiones receptoras de votos (circuitos) de todo el país cuenta con seis funcionarios, tres en calidad de titulares y otros tres suplentes en caso de necesidad. Ese cálculo supone la presencia de 42.198 personas.

A eso hay que sumarle la custodia militar o policial por circuito, lo que adiciona 7.066 personas, quedando el resultado de los participantes en 49.264 funcionarios estatales.



La información fue brindada a El País por el vicepresidente de la Corte Electoral Wilfredo Penco, quien explicó que los integrantes de la mesa tendrán a su vez el apoyo de funcionarios electorales en caso de necesidad.



Y además, estas personas tendrán que estar presentes en los respectivos circuitos con suficiente antelación a la apertura de los mismos, oficialmente a las 8 de esta mañana, ante cualquier eventualidad.

La Corte Electoral además flexibilizó con respecto al proceso electoral 2014-2015 las disposiciones relativas a la realización de las llamadas encuestas a boca de urna, tanto por parte de las empresas consultoras de opinión pública como de los medios de comunicación.



“Las encuestas a boca de urna se pueden realizar durante la jornada en la medida en que no interfieran con el desarrollo del voto”, dijo Penco a El País, para lo cual explicó que “hemos facilitado el trabajo de las empresas encuestadoras para que puedan, fuera del local de votación, abordar al votante”.



Y recordó que “antes se establecía un criterio más riguroso que no permitía acercarse a los encuestadores a menos de 100 metros del local, pero ahora autorizamos que las encuestas se puedan hacer más cerca del local, siempre fuera del mismo”.



Advirtió en el mismo sentido que “lo que no pueden las empresas es dar a conocer resultados o proyecciones antes de las 20.30 horas, que es el horario máximo de votación, es decir las 19.30 horas más una si permanece gente en el circuito”.

Resultados.

Vinculados con la difusión de información sobre los resultados por parte de las encuestadoras están los datos oficiales. En esta elección hay 28 precandidatos en 15 partidos políticos. En estos días han surgido actores políticos que afirman que los primeros resultados no van a estar antes de medianoche, como prevé la Corte.



Al respecto, el vicepresidente Penco explicó que en 2014 “se trabajó durante la noche de la elección, todo el lunes siguiente hasta las cinco de la tarde cuando se pudo introducir los últimos datos de hojas departamentales. Era manual y los datos se digitaban en las oficinas electorales. No hay que olvidarse que el 50% de los circuitos se procesó a través de las Ceibalitas, lo que ayudó a abreviar los plazos”.



“Ahora incorporamos una táblet con una aplicación en el 100% de los circuitos del país. El presidente de mesa irá registrando las hojas de votación en la táblet con un número, mientras el vocal irá anotando en la planilla en forma manual voto a voto como se ha llenado toda la vida. Luego de ser abierto el último sobre la táblet quedará a un costado y se hará el escrutinio, primero general, contándose las hojas de votación al órgano nacional y al departamental correspondiente a cada partido. Se labrará el acta y después se comenzará a trabajar en los escrutinios por cada partido al órgano nacional y al órgano departamental”, informó.



Luego se le preguntó: “¿Por qué partido se comienza?”, y respondió que “los partidos se ordenaron en función de los votos obtenidos en la elección pasada y los nuevos en función del orden en que fueron registrados ante la Corte. Un escrutinio por partido y por órgano y por cada circuito. Es un trabajo muy complejo y artesanal, debe ser muy ordenado para evitar errores. Luego se introducen en la táblet los datos por precandidato produciéndose un reporte informático. Se coteja ese reporte con lo que dicen las actas de cuando se abrió la urna. Si no hay diferencias los miembros de mesa pondrán el visto bueno en la táblet y los datos irán al centro de cómputos. Si hay diferencias se deberá corregir el soporte informático porque lo que vale es el cómputo manual”.

De todas formas, Penco mostró confianza plena en el nuevo sistema. “Aunque esta experiencia se va a hacer por primera vez, pensamos que sobre medianoche tendremos una parte muy importante ya procesada”, aseguró.

Retorno.

Penco fue consultado sobre qué opinión tiene acerca de que sectores políticos piensan, fundamentalmente por razones económicas y de extensión de la campaña electoral, que sería conveniente volver a juntar en el tiempo las elecciones nacionales con las departamentales.



Para el vice de la Corte, el organismo no tiene interés en volver al antiguo mecanismo. “Esta separación ha servido entre otras cosas para incorporar una tercera elección que no estaba en el sistema tradicional que es la elección de las autoridades municipales, que ahora se hace junto con las departamentales en hojas diferentes”, respondió.



“Juntar ahora las nacionales con las departamentales implicaría agregar una tercera elección haciendo más complejo el acto electoral. Habría tres hojas de votación. El ciclo electoral abarca casi un año, pero después pasan cuatro años antes de la nueva instancia electoral. Este sistema actual ha funcionado en estos 20 años relativamente bien”, añadió.