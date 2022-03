Hay falta de integrantes de mesas electorales en el referéndum contra la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay dos sitios de Montevideo en donde “posiblemente” falten componentes de las mesas de votación durante la jornada de hoy. “Tenemos dos zonas que están particularmente complicadas y se trata de Villa García y Santa Catalina”, explicó a El País el integrante de la Junta Electoral de Montevideo, Fernando Vergara.

Debido al faltante de personas en las mesas de los circuitos que hay en esos lugares “se abre la opción” de convocar a una de las personas que esté haciendo la fila para votar a que integre “momentáneamente” la mesa.



“Se elegirá a un colaborador que esté dispuesto a ayudar (a la mesa), pero es algo que en general no pasa”, explicó Vergara.

Las mesas de votación durante la jornada electoral por el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) estarán integradas por un presidente de mesa, un secretario y un vocal, tal como sucede en las elecciones nacionales. Además, la Junta Electoral de Montevideo dispone de retenes, es decir, funcionarios que organizarán el ingreso de personas y estarán a cargo de las medidas sanitarias. “Hay dos camionetas disponibles para trasladar a más retenes que van a estar en la Junta, pero el problema es que esas personas no estén dispuestas a asistir a esos lugares”, dijo Vergara y agregó: “Lo que puede pasar es que el retén diga que a ese barrio no va por miedo a la inseguridad”.



Tanto Villa García como Santa Catalina son “barrios complejos” y por eso desde la Junta se solicitó “el respaldo del Ministerio del Interior” que “ya aseguró que estará allí” por si acaso, según explicó el integrante de la Junta.



Por su parte, el vicepresidente de la Corte Electoral, Alfredo Castelar, también reafirmó: “La ley dice que en el caso de que una mesa no pueda integrarse, se puede resolver el problema llamando a un ciudadano”.



Castelar dijo que el faltante de integrantes no se da en ningún otro departamento del país y “todas las mesas se han conformado con total éxito”.