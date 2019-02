"Hay desafíos de tal magnitud que o salimos juntos o la salida va a ser más compleja"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senador y precandidato nacionalista Jorge Larrañaga se reunió en la tarde de este miércoles con representantes del Pit-Cnt para hablar sobre la situación del empleo en Uruguay.



Larrañaga aseguró que si bien hubo discrepancias también se encontraron puntos en común durante la reunión. "Aquí me parece que tenemos desafíos de tal magnitud que o salimos juntos o la salida va a ser mucho más compleja", aseguró.



Con respecto a los puntos en común indicó: "Cómo defendemos el empleo, cómo generamos un desarrollo, una inversión que permita protegerlo, cómo vamos a hacer que ese salario pueda ser incentivado: por ejemplo con la baja o el no pago del Impuesto a la Renta de Personas Físicas (IRPF); las horas extras, que no apuntan a sustituir trabajadores sino a que cuando se realicen puedan tener un estímulo desde una política tributaria, las condiciones laborales", enumeró.



Por otra parte aseguró que una de las discrepancias estuvo con respecto a la campaña Vivir Sin Miedo que propone una reforma constitucional y que fue impulsada por el senador.



A su vez, Larrañaga aseguró que se buscará "neutralizar todo lo que supone a la revolución tecnológica, la robotización y la inteligencia artificial". "Se van a perder millones de puestos de trabajo y por supuesto Uruguay no es una isla", dijo.

"Queremos que el empleo y todo lo que supone sea un tema relevante en la campaña electoral y también lo va a ser como desafío del próximo gobierno", indicó el precandidato.



El senador indicó que el diálogo es el principio y que a partir de este punto se realizarán más reuniones para abordar este tema "absolutamente fundamental", en referencia al empleo.



El líder de Alianza Nacional indicó que además tendrá el martes una reunión con la Cámara de Comercio.