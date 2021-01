"Habría que aclararlo": Astori a Lacalle Pou sobre la obtención de las vacunas de Sinovac

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El exministro de Economía, exvicepresidente y senador Danilo Astori dijo este jueves al programa "Fácil desviarse" (Del Sol FM) que la explicación del presidente Luis Lacalle Pou sobre la obtención de vacunas contra el COVID-19 del laboratorio chino Sinovac "genera muchas dudas", y agregó: "Lo que corresponde hacer ahora es explicar y aclarar puntillosamente, con detalle, este episodio para trabajar por la credibilidad de las tareas que está realizando el gobierno".

"El (planteo) de ayer me genera muchas dudas. Por un lado está el episodio que citan, donde hay una contradicción evidente entre las palabras del presidente y el representante de Sinovac, que dice que no hay acuerdo, que todavía están discutiendo", dijo Astori en referencia a una información divulgada el miércoles por el programa "No toquen nada" (Del Sol FM).

El programa de radio informó que Dimas Covas, director del Instituto Butantan de Brasil -intermediario de Sinovac en América Latina- había declarado que el acuerdo con Uruguay no estaba cerrado. Luego El Observador informó que Covas había dicho en conferencia de prensa que la semana que viene viajará a América del Sur para terminar de sellar acuerdos con varios países, que primero irá a Argentina y que el cronograma de entrega de vacunas va a depender de lo que autorice el Ministerio de Salud de Brasil.



El exvicepresidente indicó: "Eso espero que no le quite credibilidad a una tarea gubernamental que necesita fundamentalmente tener credibilidad. Esto es generar confianza en la población. De esto salimos todos juntos o no salimos. Salir todos juntos exige nos tengamos entre nosotros confianza absoluta".

"Yo no estoy diciendo con esto que he perdido la confianza en el presidente. Estoy diciendo que este episodio habría que aclararlo", remarcó en ese sentido.

En concreto sobre las vacunas del laboratorio chino, Lacalle Pou dijo en la noche del miércoles: “Nosotros hicimos un acuerdo con un representante autorizado de Sinovac. Tengo los documentos que confirman la representación con la empresa que hemos negociado… No vamos a iniciar una batalla judicial por representaciones. Nosotros sabemos que tal empresa tiene la autorización a tal laboratorio para venderle a Uruguay”, señaló.

Fuentes de Presidencia indicaron a El País que “Uruguay firmó con la empresa distribuidora que el laboratorio acreditó como intermediario formalmente”, pero se excusaron de decir cuál era el nombre de esta empresa y su nacionalidad. “Eso es confidencial”, insistieron.

Por otra parte, el exministro de Economía también criticó este jueves la "imprecisión que hubo sobre el plan de vacunación, que incluye esta contradicción que estábamos hablando", en referencia al caso de las vacunas chinas.

Además, Astori sostuvo que no le "gustó mucho que se aflojara un poco el cierre de fronteras, porque más que importar el número de personas, lo que importa en estos casos es la señal que se da", que entiende es: "Como estamos mejor de lo que esperábamos, aflojamos un poco en el cierre de fronteras y admitimos excepciones para que ingrese gente". El senador también manifestó que le parece "muy malo" el traslado de migraciones y aduana del Chuy a La Coronilla, porque "se deja un ambiente físico muy grande, superior a los 20 kilómetros, para tener una movilidad mucho mayor de la que existía antes".

"Estoy dando ejemplos de por qué en esta etapa más reciente mi adhesión a la forma en que se está encarando el coronavirus no es tan fuerte como la de antes, la del principio. Arranque con una fuerte actitud de apoyo, pero ahora no la tengo tan fuerte".