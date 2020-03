Habrá memorial para ex presas políticas frente al Palacio Legislativo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Intendencia de Montevideo envió un proyecto de decreto a la Junta Departamental para que la autorice a iniciar la construcción de un memorial en homenaje a las ex presas políticas “privadas de libertad en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y hasta el retorno a la institucionalidad democrática en marzo de 1985”.

El mismo se levantará en el espacio ubicado en el encuentro de las avenidas De las Leyes y Agraciada, frente a la intersección de la calle Marcelino Sosa, donde muchas veces se colocan campamentos de sindicatos y movimientos que de ese modo alzan su voz frente al Parlamento.



La piedra fundamental del memorial de las ex presas políticas fue colocada en octubre del año pasado, pero recién se llega a la instancia en la que el proyecto se podrá cristalizar con la anuencia de la Junta. La plaqueta instalada en ese momento, durante un acto protocolar en el que participaron varias autoridades, señala: “Las mujeres construimos historia defendiendo la vida”.

Como se informara, hace 20 días se colocó la piedra fundamental del memorial de Punta Carretas que recordará a los presos políticos allí detenidos entre 1968 y 1985. Este espacio, ubicado frente al shopping sobre la calle Ellauri, comenzará a ser intervenido en abril y también estará destinado a la “recuperación, construcción y transmisión de memoria” en recuerdo de los presos confinados en el penal a partir de 1968 y hasta el final de la dictadura.

En el acto de colocación de la piedra fundamental del memorial de las ex presas políticas, realizado el año pasado frente al Palacio, hicieron uso de la palabra la entonces ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, la presidenta de la Junta Departamental, Adriana Barros y la entonces senadora Patricia Ayala. También la integrante del Grupo Pro Memorial de ex presas políticas, Nélida “Chela” Fontora, y el secretario General de Crysol (asociación de ex-presos políticos) Enrique Chalar.



“Chela” Fontora presentó en 2018 su biografía titulada “La llama no se apaga”. Allí, la exmilitante en la Unión de Regadores y Destajistas del Espinillar y también de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, reveló varios pasajes de lo que le ha tocado vivir:



“Pienso que las mujeres hemos callado por mucho tiempo. Cuando salimos de las cárceles no fue a nosotras a quienes nos dieron prensa a pesar que luchamos y fuimos torturadas y presas igual que todos los compañeros. Mi objetivo es ser la voz de la mujer rural y de aquella mujer que ya no está y que luchó por un mundo mejor”, escribió en su libro la integrante del Grupo Pro Memorial de ex presas políticas.

Con varios apoyos.

La gestión para la realización del memorial frente al Palacio de las Leyes fue promovida por Crysol ante la División Espacios Públicos y Edificaciones de la Intendencia, de la cual obtuvo una declaración de “interés departamental”.



Para este proyecto también se lograron los apoyos institucionales del Ministerio de Educación y Cultura, de la Universidad de la República y de la Junta Departamental de Montevideo. A su turno, la Presidencia de la Asamblea General del Poder Legislativo resolvió destinar el lugar contiguo al espacio “Julia Arévalo” para hacer la instalación.



“La Junta Departamental propició la declaración de interés departamental y la colocación del memorial en un lugar de fácil acceso, significativo y con preferencia en las inmediaciones del Palacio Legislativo y solicitó se incluya la colocación de una placa como piedra fundamental del acontecimiento”, señala la resolución municipal.



De acuerdo con el informe producido por el sector Proyecto Ejecución y Contralor de Obras de la Intendencia, el espacio recordatorio se ubicará en un área con forma de cuarto de círculo de un radio de 20 metros y una superficie de 317 metros cuadrados.