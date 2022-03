"No había 15 puntos abajo", dijo Pereira, "como sostuvimos, iba a haber paridad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Como sostuvimos mucho tiempo, iba a haber paridad", dijo a El País Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, y recalcó que "no había 15 puntos abajo, ni 12 puntos abajo". Sus declaraciones se dieron mientras se está realizando el escrutinio del referéndum por la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Consultado sobre qué ocurrirá este lunes, en caso de que se mantenga la paridad entre el "SÍ" y el "NO" que se percibe con los primeros datos, dijo que "el presidente (Luis Lacalle Pou) es mano". "Es el presidente de todos los uruguayos, si cree que tenemos que dialogar nos convocará y si no, seguirá el Uruguay su rumbo habitual y habrá una oposición que estará marcando cuáles son los errores", apuntó.



"A veces parece que las divisiones son grietas y las divisiones no son grietas, son las diferencias lógicas que hay en una democracia", opinó.

El presidente del FA evaluó positivamente la campaña del "SÍ" y consideró: "Si pensamos que enfrentamos a todo el poder, que la publicidad del "NO" triplicó a la del "SÍ" en el interior y la duplicó en Montevideo. Utilizaron a todo el Poder Ejecutivo, incluyendo al presidente de la República y hay empate técnico, es que hay una gran reserva de nuestro pueblo que les dice: 'de cualquier manera no se puede gobernar, con cualquier instrumento de poca calidad democrática no se puede gobernar'".



Para el dirigente esto "es independiente del resultado, es una señal que el Poder Ejecutivo debería tomar de forma inmediata" y resaltó que este referéndum "no es una evaluación del gobierno, no es una elección de medio periodo, son artículos de una ley que perjudican derechos".