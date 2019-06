El guiño de Mujica para Cosse de vice: “Los votos mandan”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"No des pelota a los pelotazos esos que andan diciendo”, le dijo José Mujica al precandidato Daniel Martínez cuando se encontraron hace tres días en Paysandú en un homenaje al antropólogo Daniel Vidart. Se refería al debate instalado sobre la fórmula que presentará el Frente Amplio para octubre.

Lo que no está dispuesto es a asumir la vicepresidencia según dijo a El País ayer en Las Piedras: “No quise ser candidato porque soy consciente de mis huesos”. Minutos antes había dado un discurso sentado en el escenario del gimnasio de esa ciudad de Canelones, en un acto del Espacio 609 donde poco antes había hablado la precandidata Carolina Cosse.



En los últimos días, diversos dirigentes del Frente Amplio hicieron una especie de “peregrinaje” a su chacra de Rincón del Cerro para consultarlo sobre la fórmula. “Hace rato que me consultan”, admitió Mujica.



Martínez es el favorito en las encuestas y si todo sale según lo previsto, la exministra de Industria quedaría segunda en la interna. Consultado por El País acerca de si se debería nombrar a Cosse como compañera de fórmula en caso de que se cumplieran los pronósticos de las encuestadoras, Mujica respondió: “Me parece que los votos mandan, pero bueno”. Para el expresidente, la fórmula debería expresar la paridad de género, definida hace ya tiempo en un Plenario del Frente Amplio. “Hay que cumplir el acuerdo, si no, no se hubiera hecho”, señaló el expresidente.



En medio del debate por la candidatura a vice se manejó el nombre de la periodista Blanca Rodríguez para integrar la fórmula, informó Búsqueda. Sobre el punto, Mujica dijo a El País que él no lo evaluó. “Son cosas que los candidatos lo tienen que resolver, pero no sé si alguien habló con Blanca Rodríguez (Risas). Me parece que la están metiendo en una cosa y no sé si alguno fue a hablar con ella. No sé de dónde salió eso”, afirmó.



En el estrado, Mujica reforzó la idea de que las primeras mujeres que llegaron a ser presidentas de Cámara fueron todas del MPP. También dijo que “no por casualidad” la vice está siendo ocupada por una mujer también del sector: su esposa Lucía Topolansky.



Mujica dio también sus razones para votar a Cosse: “Vamos con Carolina, porque le cortó la cara a las multinacionales de la comunicación”. Ayer, más temprano, había señalado: “Es una doña que se las trae como un tractor. La defiendo a muerte porque pertenece al mundo que se viene”.



En un largo discurso de más de una hora, Mujica habló de todo. Defendió las políticas sociales, las empresas públicas, cuestionó el “shock de austeridad” de Luis Lacalle Pou y hasta se tomó tiempo para dar consejos de vida. “Me dijeron que soy el presidente más pobre del mundo, todos pelotazos. No soy pobre, aprendí que se vive con poco y vivo con lo necesario y eso me da mucho tiempo libre para hacer lo que me gusta”, comentó a los presentes y dejó en claro que la felicidad no pasa por “comprar cosas”.

"La cobra".

“Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste bebé. Pensabas que era gratis lastimar y andar pisando todos mis pedazos bebé”, cantaban dos jóvenes del MPP en el escenario mientras esperaban a Mujica. El “hit” de la argentina Jimena Barón no llegó a ser interpretado entero. Se paró la música por la mitad y una de las jóvenes explicó: “Se terminó la cobra. Nos dicen que no queda bien estar cantando esto, por esto de que es la que te cobra”. Antes, habían interpretado otras canciones para animar a los presentes. Desde “Carolina presidenta”, pasando por “Pepe con la gente” hasta el “Cambia, todo cambia”.



Antes de Mujica hablaron Cosse y el intendente de Canelones Yamandú Orsi. La precandidata llevaba su pañuelo rojo, azul y blanco y un collar con los mismos colores. “Los problemas de gestión los vamos a resolver, porque el Frente ya demostró que sabe gobernar”, resaltó la precandidata.