Guido Manini Ríos: "No tengo pensado liderar ningún partido militar"

El excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, dijo este lunes que no piensa liderar "ningún partido militar" y que se va a tomar un tiempo para contestar al partido Cabildo Abierto a la oferta de ser candidato presidencial.



"No tengo pensado liderar ningún partido político militar, en todo caso si las circunstancias de la vida me llevaran a liderar un partido no sería un partido militar", dijo Manini Ríos durante una entrevista con el programa radial En Perspectiva.



"Estoy pensando si voy a incursionar en la política o no y en qué pista voy a incursionar", dijo en referencia al partido que integraría de tomar la decisión.

Sobre esto, el excomandante en jefe indicó: "No estoy encasillado en ninguno de los partidos y puedo incursionar en cualquiera de ellos".



Manini Ríos dijo que ha "votado variado" y que no se identifica como un opositor. "Creo que en algunos temas el gobierno hace las cosas muy bien y en otros temas hace las cosas muy mal. No me puedo encasillar en todo lo que el gobierno hace mal", explicó.



"Hoy por hoy hay una gran franja de la población que tiene problemas muy graves de toda índole", indicó sobre la situación del país y agregó: "entiendo que cualquier aporte que se pueda hacer buscándole la solución para esa parte de la población, la más frágil -que están como desesperados viviendo casi que en una tragedia diaria, con miedo, sin trabajo, etc. - puede ameritar buscar dar una mano desde otro puesto de lucha por decirlo de alguna forma, pero todavía no lo he decidido, lo estoy pensando".

Polémico escrito.

Por otra parte Manini Ríos habló sobre el escrito que elevó al presidente de la República Tabaré Vázquez y que terminó con su cese el martes de la semana pasada.



En el mismo indicó que la opinión generalizada del Ejército Nacional es que "en ciertos casos la Justicia actuó más como venganza que como Justicia" en los fallos contra militares por actos durante la dictadura.

"El coronel Rodolfo Álvarez- nadie en el Ejército duda- que está preso por ser el sobrino de Gregorio Álvarez", dijo Manini Ríos durante una entrevista radial con el programa En Perspectiva. "Hoy sigue preso el coronel Álvarez y esa es una de las razones de que en general la Justicia actuó como venganza", agregó



En ese escrito Manini Ríos argumentó sobre 9 casos. "Los 9 casos que yo cito en ese escrito - en los 9- son casos en que para el Ejército la Justicia no actuó como tal sino como venganza", indicó.

Manini Ríos indicó que era consciente de que podía ser destituido. "Fui consciente de que podía ser destituido, que podía ser sancionado", dijo y explicó que igual así el comandante en Jefe del Ejército tiene que decirle las cosas al "mando superior al riesgo que sea".



"Yo creo que todo ciudadano tiene derecho a criticar a la Justicia cuando la Justicia se equivoca. El comandante en jefe no lo puede hacer públicamente y no lo ha hecho nunca públicamente. Lo hace en un documento reservado elevado al presidente y le pide una entrevista para decírselo mano a mano frente a frente", indicó.