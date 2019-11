Guido Manini Ríos llama a convencer a los votantes frentistas

By Agustin Magallanes

“Yo no puedo creer que haya un 40% de uruguayos que no le importe vivir en esta inseguridad, o que no les preocupe el desempleo. Hay que hablar con todos”, remarcó el líder de Cabildo Abierto.