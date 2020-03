Guido Manini Ríos sobre los desaparecidos: "No van a aparecer"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El líder de Cabildo Abierto y senador Guido Manini Ríos señaló al ser consultado sobre los restos de detenidos desaparecidos en dictadura que “todos sabemos que no van a aparecer”.

Sus declaraciones fueron realizadas al diario O Globo en las que también explica que su partido pediría la derogación de la ley de la marihuana, con excepción de la que se utiliza con fines medicinales.



Por otro lado, el legislador señaló que no tuvo ninguna participación en la dictadura pero que sin embargo, no era ajeno a la situación dado que sabía que había presos que estaban aislados y eran rehenes, como fue el caso del expresidente José Mujica.

“Han pasado más de 50 años, y este pasado ahora debería ser estudiado por historiadores. Los desaparecidos nunca deberían haber sucedido, pero hay docenas, no miles, como en otros países (Argentina y Chile). Aquí la gran mayoría de los prisioneros, guerrilleros, cumplieron su condena y en 1985 fueron liberados, dijo Manini Ríos.



En febrero, en el marco de una entrevista que le realizó TNU, Manini Ríos expresó que estaría “bueno que aparecieran los cuerpos de los desaparecidos” ya que “hay familias que indudablemente están con ese debe. Hay un debe con esas familias”.



Además, sobre la búsqueda de detenidos desaparecidos, expresó que no se avanza “porque no hay información fidedigna, no hay información clara. ¿Quién tiene información que lleve a los restos? Han aparecido muchos informes y terminan siendo no reales. Yo mismo una vez recibí un informe, y yo mismo se lo trasladé al grupo que está en la búsqueda, y resultó no ser cierto. Hubo decenas de informaciones que se reciben y no son ciertas”, remató el senador.