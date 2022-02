Guido Manini Rios asegura que si cae la LUC, “van a correr a pedradas a patrulleros”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador Guido Manini Ríos no se anduvo con vueltas. Está en plena campaña en defensa de la ley de urgente consideración (LUC), recorre el país desde hace semanas -aunque las giras por el interior son en realidad una costumbre del líder de Cabildo Abierto- y ayer, en el corazón de La Teja, fue breve porque lo esperaba otro acto en Atlántida.

Rodeado de un grupo de militantes en la plaza Lafone, y parado en la caja de un camión que hizo las veces de estrado, comenzó diciendo que la ciudadanía debía leer los 135 artículos que serán sometidos al referéndum del 27 de marzo para evitar que la oposición “tergiverse” sus contenidos, y resumió la norma como una “ley que defiende al más débil”.



En un barrio y una zona de Montevideo en donde el Frente Amplio se impone, el discurso de Manini fue breve pero directo. Habló de su temor: qué pasará, según su visión, si el Frente Amplio y el Pit-Cnt logran su cometido y tiran abajo buena parte del buque insignia del gobierno. Y fue al grano: “Si el 27 de marzo triunfa el ‘Sí’, una vez que se acallen los festejos la realidad va a ser otra”, adelantó, y se adentró en uno de sus temas más recurrentes en esta campaña: la seguridad.

“Ya no van a estar los instrumentos que tiene la Policía Nacional para actuar con más eficacia y eficiencia. Va a tener las limitaciones que tenía en la era de (Eduardo) Bonomi”, dijo el general retirado, que entonces se detuvo unos instantes para dar lugar a los aplausos.



“Ya no se va a presumir la legítima defensa del dueño de casa; ya no va a ser un delito agraviar a la Policía; van a poder seguir insultando y escupiendo a los policías como lo hemos visto una y otra vez”, siguió y recurrió a una imagen: “Van a poder volver a correr a pedradas a un móvil policial que entra a un barrio a detener a alguien”, algo que, según dijo, pasaba durante la administración del exministro Bonomi y ahora no ocurre más. “Esas escenas las vamos a volver a ver todos a partir del 28 de marzo, si triunfa el ‘Sí’ el 27. Tenemos que ser conscientes de eso”, remarcó.



En una también corta rueda de prensa, Manini insistió en el tema ante la consulta de El País. Dijo que durante los gobiernos del FA había “policías que no atinaban a sacar su arma y fueron ultimados por un delincuente”, y que todo esto “seguramente se va a volver a ver” si se derogan los artículos.



El conductor de los cabildantes estuvo acompañado por los senadores Guillermo Domenech y Raúl Lozano, y los diputados Martín Sodano y Elsa Capillera. Todos hablaron, pero el más eufórico de ellos fue Domenech, que también desde la caja del camión dijo que había que luchar “contra la mentira y por la libertad”. “Quiero que asuman la responsabilidad del momento. Es necesario que cada uno de ustedes se transforme en emisarios de este verbo de libertad que es defender la LUC”, pidió.

Minutos antes, el presidente de Cabildo repudió la política de estímulo fiscal e incentivo a la instalación de multinacionales que siguió el Frente Amplio en sus gobiernos, y tomó el eslogan “la LUC no es Uruguay”, que la Comisión por el “Sí” utilizó en un momento de la campaña para invertir su sentido: “No es Uruguay el país donde a la fuerza pública se la podía pintar con aerosol y no pasaba nada”, dijo entre otras cosas.



Con Manini ya en viaje al este, los legisladores cerraron el acto, se sacaron fotos con los militantes y se fueron cuando la noche caía sobre Carlos María Ramírez.