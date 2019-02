Guerra por maniobras con patentes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 7 de enero una funcionaria del área tributaria de la Intendencia de Rocha denunció que en la comuna de Lavalleja propusieron a una empresa de camiones de otro departamento a que si empadronaba allí más de 40 camiones, se le otorgaría un 38% de exoneración en el valor de las patentes. La situación ya no solo enfrenta a las intendencias blancas y del Frente Amplio sino que amenaza el tan afamado acuerdo de patentes únicas que rige a nivel nacional.

Pero la Intendencia de Lavalleja (Partido Nacional) no es la única denunciada por casos como estos. También lo fueron las intendencias de Florida (Partido Nacional), Durazno (Partido Nacional), Rocha (Frente Amplio) y Maldonado (Partido Nacional). El tema que preocupa en el Congreso de Intendentes será analizado de manera urgente hoy por la comisión de seguimiento del Sistema Único de Control de Ingresos Vehiculares (Sucive), según confirmó El País. El Observador informó la semana pasada que técnicos de este organismo encontraron efectivamente exoneraciones con los porcentajes denunciados.



La denuncia en Lavalleja “llamó la atención” de la intendenta de esa comuna, Adriana Peña, que apenas enterada de la noticia, separó del cargo al director y a la jefa de Tránsito de la intendencia. El jueves pasado, Peña pidió disculpas a los integrantes y asistentes a la comisión de seguimiento del Sucive, entre los que se encontraban el intendente de Canelones Yamandú Orsi (Frente Amplio) y el de San José, José Luis Falero. “Me resta primero que nada pedirles disculpas por este hecho que escapa a nosotros, pero que se hizo desde nuestra Intendencia y segundo tener en cuenta más que nada todo el esfuerzo que se ha hecho para que el Sucive funcione y muy bien”, dijo la jefa comunal.

Denuncian una “venganza” Fuentes políticas indicaron a El País que la denuncia contra Peña es parte de una “venganza” de la intendencia de Rocha (FA), que administra Aníbal Pereyra, porque en noviembre de 2018 se denunció que su administración “captaba reempradronamientos de vehículos” a cambio de “chapas” (matrículas) y de “libretas” gratuitas para los conductores.

A su vez, Peña se despachó contra otras comunas. “Sabemos que no somos la única Intendencia que hemos tenido problemas administrativos por este tema, lo sabemos, pero nos da pena que seamos nosotros hoy y más pena que nos hayan agarrado de chiste. Hemos tenido muchas intendencias algún tipo de manejo administrativo errado y sin embargo no ha salido a la luz pública. Y hoy soy la estafadora”, remató en la sesión, según constató El País.



De todas maneras, el coordinador de la Secretaría del Sucive, César García, explicó a El País que los vehículos empadronados denunciados en Lavalleja están habilitados dado que fueron exonerados antes de 2012. “El único que tiene algunas mal dadas es Florida”, puntualizó el funcionario.



De acuerdo a un registro del Sucive al que accedió El País, Lavalleja tiene descuentos aplicados en 213 vehículos “utilitarios” y Florida 44. En la reunión del jueves pasado, Orsi apuntó que “puede haber irregularidades o errores, digo que sí, si tenemos en la Intendencia nuestra un funcionario mal dormido, o alguno demasiado despierto, puede pasar, y esa es la conclusión que van a llegar. Entonces de verdad, lo que sí pasó al otro nivel es el tema de la política y el rol, la amplificación que le damos a cada cosa”.



Si bien los jefes comunales le intentan quitar importancia al tema, el mismo es conocido en las intendencias. El director de Tránsito de la Intendencia de Paysandú, Federico Álvarez, dijo a El Telégrafo que varios camiones de Paysandú migraron su matrícula a Lavalleja por el atractivo ahorro adicional por Exoneración Utilitario y Transportista que no se aplica y de hecho “no está contemplado por el Sucive”.