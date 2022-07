Guerra interna en Afutu por dinero desaparecido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo de nuestros suscriptores.



En medio de una guerra interna por la desaparición de más de US$ 560.000 de sus arcas, la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) llamó a elecciones por primera vez en seis años -cuando deberían hacerse cada dos. Pese a las denuncias que se habían hecho ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) por esta irregularidad, y de las duras críticas contra la dirección del gremio por parte de los encargados de sus finanzas, la oficialista Lista 11 volvió a ganar. En tanto, algunos de sus detractores se preparan para crear un nuevo sindicato, pues advierten que el existente no representa como debería a los trabajadores.

Es el propio estatuto del sindicato el que establece que debe convocarse elecciones cada dos años. Desde el gremio justifican que no se haya llamado a estas desde 2016, primero por la desaparición del dinero en 2018 y segundo por la pandemia en 2020.



En 2018 lo que pasó es que “se perdieron” boletas por egresos que sumaban una cifra superior a los US$ 560.000, algo que fue denunciado por los ahora exintegrantes del sindicato Daniel Maciel y Víctor De León. El primero dirigía en ese entonces las finanzas del gremio y el otro la secretaría de organización. Luego de esto -que se descubrió tras una auditoría interna-, Afutu no tuvo más remedio que denunciar el caso a la Justicia, pese a la oposición de muchos dentro del gremio. La causa fue archivada por falta de pruebas, luego se volvió a abrir y recientemente se archivó una vez más.

Mallo: “Si fuera real lo que dicen, con este gobierno estaría en la primera plana”.

La actual presidenta del sindicato, Mabel Mallo, sostiene que en 2018 fue la secretaría de finanzas -dirigida por Maciel- la que no quiso aportarlos fondos para llevar a cabo el congreso nacional de Afutu y las posteriores elecciones de autoridades.



Maciel niega esta acusación y sostiene: “Lo que en realidad querían hacer era armar un congreso para echarnos, y luego de eso llamar a una elección”. Esto fue lo que finalmente pasó a partir del año pasado.



En 2021, cuando la polémica entre las diferentes fracciones del gremio se hacía insoportable, una agrupación regional de Soriano se lanzó a juntar firmas y luego presentó una denuncia ante el MEC advirtiendo que se estaba en falta por no haber llamado a elecciones.



Para Mallo “Afutu salió ileso” de las acusaciones de algunos miembros del gremio en cuanto a que algunos se querían perpetrar en sus cargos. “Si fuera real esa acusación yo saldría en primera plana, más con este gobierno”, dijo Mallo, que ha estado en la mira de la senadora Graciela Bianchi, quien hizo un pedido de informes para saber el estado funcional de la docente, cuántas horas tenía, si había sido sancionada y cuántas veces faltaba por licencias sindicales. Esto fue fuertemente criticado por el Frente Amplio.

La elección

Finalmente, luego de seis años, se logró hacer en 2021 el congreso. Y este no estuvo exento de polémicas, pues allí se resolvió -según el acta del encuentro a la que accedió El País- “suspender por cuatro períodos, a efectos de ser elegible”, al entonces secretario de finanzas, Maciel, y a todos los que trabajaban con él en la misma área. Luego de esto Maciel presentó su renuncia a la secretaría que estaba a su cargo y en 2022 se desafiló.



“Primero me lo hicieron a mí y después al resto de nuestra agrupación”, dijo Maciel, que ahora quiere fundar un nuevo gremio.

Maciel: “Los que están son los que retiraron dinero de cuentas del gremio”.

En la anterior elección de Afutu se presentaron siete agrupaciones. Al secretariado llegaron cinco, y luego pasaron a ser seis porque una de ellas, la mayoritaria, se dividió. La lista que ganó era una alianza entre el MPP, el Partido Comunista y el Socialista. De ahí salió el presidente Juan Pérez -que dejó el cargo para ser presidente del Codicen al final del último gobierno frenteamplista. La separación se dio porque Pérez en un momento apoyó a Martínez y a De León.



Segunda en esas elecciones salió la lista 8316, donde había miembros de Plenaria Memoria y Justicia, y frentistas independientes. Tercera quedó la lista de Maciel, en su momento cercana a la Liga Federal del entonces diputado Darío Pérez, pero que llegó a conseguir el apoyo de algunos militantes del Partido Nacional y el Colorado. Cuarta quedó la agrupación Figari, de frentistas independientes. Y quinto el Movimiento Clasista, de De León, entonces cercano a la lista 711 del exvicepresidente Raúl Sendic.



En la elección de la semana pasada, en tanto, se presentaron cuatro listas que develaron nuevas alianzas luego de la catástrofe interna. La ganadora fue la 11, que revivió la alianza entre cercanos al Partido Comunista, el MPP y sumó a integrantes de la agrupación Figari. Esta fue encabezada por Ana Borges, referente departamental de la 609 en San José.



Las otras tres listas, que sobre todo agrupan a frentistas que se dicen más moderados, ahora son las que reclaman más transparencia y acceso a la información interna.