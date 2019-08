El Gucci presentará una demanda civil contra Goyeneche, Di Candia y Martínez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Gucci dejó de participar en los festejos del Día del Niño con los socios de Nacional. Esa fue una de las primeras consecuencias del escándalo de su frustrada candidatura al Senado por la lista 890 de la agrupación Baluarte Progresista. Ahora quiere limpiar su nombre y volver a ser la figura popular que era.

Antes buscó una alternativa. Trató de no llevar el escándalo a la Justicia, pero se frustró. Le alcanzaba con una retractación. El abogado del artista, Ignacio Durán, habló con la directora de Desarrollo Social de la comuna, Fabiana Goyeneche, el intendente actual de Montevideo, Christian Di Candia y con el entorno del candidato Daniel Martínez. Pretendía que los tres se retractaran, según explicó el cantante a El País.



“Yo no pedí plata o un cargo político, lo único que pretendo es que se retracten. Parece que el ego de algunas personas tiene mucho más fuerza que lo que todo esto puede afectar los intereses políticos”, afirmó.



No hubo acuerdo y la denuncia será por daño moral, daño emergente y lucro cesante. El Gucci aseguró que están estudiando ampliar la demanda contra otras personas involucradas, si bien todavía no sabe cuándo acudirá a la Justicia para formalizar su decisión.



La polémica se generó tras el anuncio de su candidatura, y la decisión de Martínez de pedirle que desistiera de ella. “Él me dijo que si me bajaba no era por convicción sino porque las mujeres estaban sensibles”, expresó. “Yo estoy a favor del feminismo, pero no del feminismo irracional. Me encanta que luchen por la causa, pero esta semana murieron tres mujeres y siguen encarnizadas conmigo”, apuntó.

Daniel Martínez junto a El Gucci. Foto: @elguccioficial

El artista, que grabó las conversaciones que mantuvo con el candidato, dijo que antes de decidir iniciar la demanda intentó hacer un acuerdo extrajudicial con las tres partes para que se retractaran públicamente de sus dichos. Como se negaron decidió actuar a través de las vía judicial civil.



“Se manejaron conceptos erróneos que ayudaron a la destrucción de mi imagen. La gente que está involucrada habló cosas que no tenía que hablar. Yo tengo la verdad de lo que pasó, me voy hasta el vale cuatro con el que venga. En estos días salió más gente a decir estupideces, pero vamos a ir de a uno, según cada caso. Era más fácil decir que se equivocaron conmigo, Daniel me lo dijo en casa, me dijo que soy inocente”, afirmó el cantante a El País.



Para víctimas de los famosos La Intersocial Feminista tiene previsto reunir a las mujeres que hayan sufrido abuso sexual por parte de artistas o figuras famosas en un encuentro para trasladar sus casos ante la Justicia. La convocatoria anuncia que la actividad se desarrollará el jueves 22 de agosto a la hora 18 en la casa del Plenario de Mujeres del Uruguay (Plemuu). Habrá abogadas feministas.

Menos trabajo.

Lo que está claro es que el artista pasó a tener menos convocatorias laborales tras el incidente.



“Yo he tenido un apoyo enorme en las redes sociales, ahí se dio vuelta la tortilla, pero hay una realidad: el trabajo bajó. Ya había bajado desde el año 2018 (cuando comenzaron los primeros escándalos) y esto embanderado con esta gente del gobierno aún más porque tiene más fuerza sobre la opinión pública. Ya hay algunos shows para los que no me llaman. Uno de ellos es el Día del Niño de (Club) Nacional. Antes estaba en todos los eventos. En el año 2018 una feminista de Nacional me hizo la guerra, pero igual me llevaron porque la persona encargada creía en la Justicia y estuvimos igual. Este año esa persona no está y para evitar un conflicto, no estuve”, aseguró El Gucci.