El Gucci: "Grabé a Daniel Martínez cuando la cosa se puso turbia"

El Gucci fue convocado por “un amigo de un amigo” para sumarse a la lista 890 del Frente Amplio hace un mes. Se reunieron en la oficina del líder del grupo, Humberto Castro. Allí le dijeron que precisaban a alguien para “llegar a los jóvenes y las clases olvidadas”. Le dijeron que precisaban 1.000 votos para llegar a un diputado y que él los obtendría, contó ayer el artista.

Después vendría la reunión con el candidato presidencial del Frente Amplio, Daniel Martínez. Al principio era todo sonrisas y flashes. Más tarde las redes sociales feministas y figuras del elenco de gobierno municipal que encabezó Martínez, como Fabiana Goyeneche y el actual intendente Christian Di Candia, se pronunciaron contra la candidatura de El Gucci.



Goyeneche advirtió que el cantante “estuvo vinculado con denuncias de acoso y violencia de género”. Martínez le pidió al cantante que aclarara su caso.



El cantante dio ayer su versión a El País: “Mi abogado le pasó el expediente judicial y él hizo una investigación casi policial. Ahí no encuentra nada. Después una compañera de partido, la señora Goyeneche, se para a atacarme gratuitamente, a mí que soy un compañero de partido. Martínez se toma el tiempo de investigar y dice que soy inocente. ¿Por qué ahora Martínez no toma medidas con ella por ridícula y terraja? ¿Por qué no lo hace?”.



Anoche Martínez dijo que le pidió a El Gucci, que se bajara de su postulación al Senado y a Diputados por la lista 890, Baluarte Progresista, luego de haberlo aceptado en público. “No me pidió eso en mi casa. Delante de Claudio Invernizzi (publicista de campaña) dijo ‘bajarte hoy es contraproducente’. Después la gente del Frente volvió a hacer una movida trucha sobre eso”, señaló.



El diálogo ocurrió el pasado domingo. “Le pedí que Goyeneche y Di Candia se retractaran y no lo hicieron”, expresó. “Es más fácil pedir disculpas que hacer esta terrajeada”, agregó.



La bronca del artista es producto de un incidente de abril de 2018. Allí el cantante resolvió presentarse ante la Justicia Penal y enfrentar las denuncias que había en las redes sociales. Una usuaria de las redes debió retractarse y pedir disculpas. “Yo tuve que ir a demostrar a la Fiscalía que soy inocente. Lo hice, pero no les importa. Con esto se está desacreditando la Justicia uruguaya. Hay un problema social serio. Yo aborrezco a los violadores y abusadores, los mataría yo mismo. Me perturba pensar en ese morbo”, afirmó.



Grabados.

El Gucci había resuelto registrar todas y cada una de las comunicaciones con los dirigentes políticos. “En mi casa estoy lleno de cámaras, grabé todo con audio cuando vi que la cosa venía turbia. Me llamó Martínez desde un número oculto con la voz temblorosa. También grabé las llamadas telefónicas”, relató. Por otro lado, anunció que prepara acciones legales contra Goyeneche y otras personas. “Yo trabajo en cumpleaños de 15. ¿Cómo voy a trabajar ahora? ¿Quién me va a indemnizar? Alguien se tiene que hacer cargo”, aseveró. Contó que Goyeneche le pagó US$ 10.000 en ocasión de su participación artística en la campaña del “No a la baja”. Y que en su momento Martínez le ofreció “algún cargo” en la Dirección de Cultura, indicó.



Ante la fuerte presión desde las redes sociales, Martínez buscó que El Gucci se bajara de la candidatura. El cantante se preguntó: “Yo no fui a buscarlo, vinieron ellos. ¿Tengo que pensar que el Frente Amplio me tendió una trampa?”.

¿Qué tienen los audios de El Gucci? El Gucci aceptó narrarle a El País una parte de la conversación con Daniel Martínez que tiene grabada. En determinado momento el candidato comentó: “nosotros ya estamos complicados para ganar la elección...”. Allí lo interrumpe el cantante: “Te das cuenta que si yo salgo a contar la verdad vos corrés el riesgo de perder la elección”. “Sí, sí”, respondió Martínez. “Eso fue en mi casa ayer, ese es el nivel del material que tengo”, remató El Gucci. Otro de los temas que se abordaron en las conversaciones entre el candidato y el cantante es el control que se puede tener sobre las declaraciones de algunas figuras del FA. “El Gucci” apuntó que allí hay duros comentarios hacia distintos sectores.



En entrevistas realizadas anoche en los informativos de canal 4 y canal 12 el cantante hizo un adelanto y subrayó que no tiene “ninguna denuncia judicial por abuso”. En tal sentido, dijo que hablando con Martínez e Invernizzi les pidió que Di Candia y Goyeneche se retractaran. “Lo único que pedí es que se retractaran y mi pidieran disculpas. ¿Sabés qué me respondieron? No, Goyeneche es ingobernable”, dijo a Telenoche.

Año electoral y el contexto.

Anoche, sobre la hora 22.45 el candidato Daniel Martínez respondió por Twitter y anunció que da por cerrado el caso. Además, advirtió: si El Gucci “grabó conversaciones privadas y las hace públicas, pudiendo ser sacadas de contexto y darle diferentes sentidos en un año electoral, que lo haga. Lo que pasó me confirmó que le realicé la sugerencia correcta”.