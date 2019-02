Guaidó agradeció a Uruguay por hablar de "elecciones libres" en Venezuela

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó -que el mes pasado juró asumir como presidente encargado-, agradeció este viernes que Uruguay haya suscrito la declaración del llamado "Grupo de Contacto" en la que varios gobiernos piden la celebración de elecciones libres en el país suramericano.



"Un agradecimiento entonces a Uruguay", dijo Guaidó en un acto desde la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas, en el que aseguró contar con el respaldo de casi 60 países que le reconocen a él y no a Nicolás Maduro como presidente.

Guaidó dijo que el gobierno chavista apoyó el diálogo impulsado inicialmente por Uruguay ante la crisis de legitimidad que asegura atraviesa Maduro porque creía "ganar tiempo" con este llamado "Mecanismo de Montevideo" en el que también participan aliados de la revolución bolivariana como México y Bolivia.



"Fueron buscando ganar tiempo y encontraron que Uruguay se suma al lado de la democracia, que habla de elecciones libres, de respeto a la Constitución, al Parlamento", dijo.



El Grupo de Contacto se comprometió a seguir trabajando por "establecer las garantías necesarias para un proceso electoral creíble en el menor tiempo posible" y a trabajar para "permitir la entrega urgente de asistencia de acuerdo a los principios internacionales de ayuda humanitaria".



La declaración fue suscrita por la Unión Europea (UE), Uruguay, Costa Rica, Ecuador, España, Italia, Portugal, Holanda,Suecia, Alemania, Francia y el Reino Unido.



México, que no forma parte del Grupo de Contacto pero sí participó de la reunión, y Bolivia no suscribieron la declaración final.



El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, destacó el jueves la "confluencia" con el denominado "Mecanismo de Montevideo", propuesto por México y Uruguay, una iniciativa para lograr la paz en Venezuela y que consta de cuatro etapas centradas en diálogo inmediato, negociación, compromisos e implementación.



Maduro saludó por completo esta última propuesta y se animó a recibir en Venezuela a los enviados del Grupo de Contacto aunque consideró que su declaración estuvo parcializada.



Guaidó, por su parte, reiteró este viernes que no participará en "falsos diálogos" o "jugarretas que no lleven al cese de la usurpación" que considera hace Maduro de la Presidencia por haber obtenido su reelección en unos comicios tachados de fraudulentos.