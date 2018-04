Grupo de Sendic le reclama al Ejecutivo que reglamente leyes

El bloqueo de algunas iniciativas del Poder Ejecutivo por parte de la bancada del Frente Amplio, del cual informara El País, despertó una reacción de una parte de los legisladores oficialistas. "Cree-mos que ni lo urgente supera a lo importante, ni lo ejecutivo a lo legislativo y viceversa", razonó el diputado de la Lista 711 Felipe Carballo, quien reclamó del Poder Ejecutivo la reglamentación de varias de las leyes aprobadas por el Parlamento, como la ley de Medios o la ley de Riego.

"El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo deben ser los hacedores y facilitadores para efectivizar lo trazado y definido por la fuerza política en su programa de gobierno", dijo Carballo a El País.

De alguna forma molesto por la premura que se exige a la bancada del Frente Amplio, Carballo comentó que "uno de los grandes logros del Frente Amplio, en gobiernos de mayoría parlamentaria oficialista ha sido mantener ese equilibrio que debe existir entre ambos poderes para que las decisiones tanto ejecutivas como legislativas, traduzcan lo más claramente posible las definiciones que la fuerza política ha marcado", añadió el legislador del grupo del exvicepresidente Raúl Sendic.

Según Carballo, la demora en aprobar leyes en el Parlamento supone que hay algunas "que por su complejidad o por el tema sensible que tratan deben ser discutidas profundamente y deben de alcanzar los más acabados acuerdos para que luego cumplan con su cometido al máximo". Agregó que "es responsabilidad de los legisladores hacer primar los lineamientos de la fuerza política".

En una crítica directa al Poder Ejecutivo por la demora en reglamentar algunas leyes, Carballo sostuvo que "la celeridad que muchas veces se exige para el tratamiento o aprobación de una ley, algunas veces no se refleja en el tiempo que se utiliza en la elaboración de la reglamentación correspondiente y muchas veces esa lentitud hace que el potencial original de la ley se diluya".



Y puso como ejemplo la ley 19.307 (ley de Medios). "Aún no hemos alcanzado a darle uso óptimo porque la reglamentación aún está en proceso, y esto permite que algunos aspectos de la ley sean puestos en práctica y otros no". Señaló que se ha "identificado" que en la ley de mejoras de las condiciones de acceso a la vivienda de interés Social (ley 18.795), "el decreto de reglamentación deja por fuera del beneficio de la devolución del IVA a los materiales a las cooperativas de vivienda, cuando el espíritu de la ley los ampara ampliamente".