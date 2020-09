El grupo de intendentes que obtuvo su tercer y cuarto mandato en estas elecciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las elecciones de ayer marcaron el segundo mandato de varios jefes comunales, como es el caso de los frenteamplistas Andrés Lima en Salto y Yamandú Orsi en Canelones o el blanco Guillermo Besozzi en Soriano.

Pero también hay otro grupo de intendentes, más reducido, que en la noche del domingo accedió a su tercer o incluso cuarto gobierno.

Este es el caso del blanco Enrique Antía en Maldonado, que asumirá por tercera vez al frente de esa comuna del este del país.

En Maldonado el Partido Nacional (PN) ganó con el 54,9% de los votos, y Antía fue el candidato preferido con el 37,9% de los electores volcándose por él. “¡No tengo más que profundo agradecimiento para con mi querido Maldonado por la confianza!”, escribió el ingeniero agrónomo en la noche del domingo en su cuenta de Twitter luego que se conocieran los primeros resultados que lo dieron como ganador.

En Colonia, en tanto, Carlos Moreira se aseguró en la noche del domingo una cuarta administración. Allí el PN obtuvo el 46,4%, y Moreira consiguió el 33,5%.

En octubre del año pasado Moreira -por ese momento intendente de Colonia- se vio envuelto en una polémica cuando trascendieron unos audios en los que supuestamente accedía a otorgar unas pasantías a cambio de sexo. A mediados de julio la Fiscalía de Carmelo resolvió archivar la causa contra Moreira por segunda vez, luego de que se solicitara un reexamen del caso.

"Me han acusado de cosas que no cometí", dijo ayer Moreira, al tiempo que agradeció el "apoyo" de los electores de Colonia. "Me siento con más ganas que nunca", dijo este domingo el electo intendente.

Otro que consiguió su cuarto gobierno fue el también nacionalista Carmelo Vidalín en Durazno. En ese departamento el PN logró la victoria con el 48,5%, todos para Vidalín, que fue el único candidato blanco que se presentó en estas elecciones.

Tacuarembó también tendrá a la misma persona ocupando el sillón de intendente por tercera vez: Wilson Ezquerra.



Los blancos triunfaron en ese departamento con el 56,6% de los sufragios, y Ezquerra consiguió el 36,8%, lo que lo convirtió en el candidato más votado.

Fue una noche "de felicidad, regocijo y concreción de una gran responsabilidad que estamos otra vez asumiendo al frente del gobierno departamental de Tacuarembó", dijo ayer Ezquerra en declaraciones a Telenoche de Canal 4.