Grupo de intendentes coquetea con Enciso

El intendente de Florida, Carlos Enciso es el nuevo objetivo del denominado grupo de intendentes que busca un lugar en la interna del Partido Nacional de cara a las próximas elecciones nacionales.

Según supo El País, Enciso mantuvo almuerzos separados con el intendente de Maldonado, Enrique Antía y con el de Cerro Largo, Sergio Botana, en el marco de los dos últimos Congresos de Intendentes en Montevideo, instancias en la que fue invitado a pasarse al nuevo grupo político blanco. Es que su figura y notoriedad por pertenecer a la agrupación Dale dentro del sector Todos que lidera el senador Luis Lacalle Pou así como su gestión al frente de la comuna, seduce al grupo de los jefes comunales.

Enciso, que coquetea con el grupo, no descartó de plano totalmente la invitación. No obstante, explicó a El País: "Hasta hoy, creo que a quien aposté a que fuera mi candidato al principio de la pasada elección sigue manteniendo la validez de ser mi candidato independientemente de matices, diagnósticos y cercanías con el nuevo grupo".

El intendente señaló que "todavía ellos no tienen claro quién será el candidato". "Si bien hay un diagnóstico en común, estoy en un sector en el que ya tenemos un candidato", añadió.

El grupo de intendentes y exintendentes nacionalistas decidió crear una bancada parlamentaria propia, que tuvo en principio cinco legisladores y espera aún sumar más, y tener una expresión electoral en 2019. Actualmente lo integran los intendentes de Cerro Largo, Sergio Botana; de Treinta y Tres, Dardo Sánchez; de Maldonado, Enrique Antía; de Tacuarembó, Eber Da Rosa; y los exintendentes de Colonia, Walter Zimmer, y de Tacuarembó, Wilson Ezquerra.

Los jefes comunales blancos ya definieron que van a presentarse ante el electorado con un precandidato propio, lo que será concretado una vez finalizada la Copa del Mundo. Si bien no lo manejan explícitamente, los intendentes que forman el grupo cuestionan el liderazgo de Jorge Larrañaga. El exintendente de Colonia, Walter Zimmer, dijo al portal Ecos: "Respeto muchísimo a Jorge, pero no encanta, la gente no lo ve como candidato".

Tercera vía.

Enciso entiende que "no fue un no rotundo" a la propuesta, sino que se dejó una pequeña ventana abierta dependiendo de cómo ocurran los hechos: "El Partido Nacional precisa de ese espacio, donde el tema del interior y de las intendencias, estén más jerarquizados y tengan más peso", apuntó. El grupo de intendentes alejados de Alianza Nacional, el sector que lidera el senador Jorge Larrañaga, trabaja en la alineación de los alcaldes y ediles que se encuentran en las filas de los jefes comunales. Se trata de una nueva opción blanca, una tercera vía. Según señalaron en el Congreso de Intendentes a El País, también se coquetea con la senadora del Partido Nacional, Verónica Alonso. Los legisladores que integran el grupo son Pablo Iturralde (Montevideo), Edmundo Roselli (Colonia), Elisabeth Arrieta (Maldonado), Wilson Aparicio Ezquerra (Tacuarembó) y José Yurramendi (Cerro Largo).

Capacidad.

Con una inversión anual de US$ 15 millones, cincuenta frentes de obras abiertos, la realización de casi 2.000 kilómetros de caminería interna y la colocación de más de 14.000 metros de redes lumínicas en todo el departamento, la Intendencia de Florida cerró 2017, un año de inversiones, con recursos propios. Para 2018, planifica que la inversión llegue a los US$ 20 millones.

Molestia por el perfil que está adoptando

La decisión del intendente Enciso y de otros dirigentes allegados a él de firmar la propuesta de recolección de firmas que impulsa el senador Jorge Larrañaga para reformar la Constitución, no cayó muy bien en el sector de Lacalle Pou. Enciso acaba de estrenar su propia agrupación denominada "Dale", en apoyo a Lacalle Pou, y una sede en Montevideo. En el acto de inauguración de la misma, hizo comentarios críticos hacia la forma en que se comportan los blancos respecto al Frente Amplio. Con su agrupación tendrá una lista al Senado. Esa situación le ha granjeado algunas críticas entre los nacionalistas que apoyan a Lacalle Pou, que ven con inquietud el perfil que está tomando Enciso. Tras esos cuestionamientos, en donde llegó a afirmar que si bien el Frente Amplio "hace todo para perder, nosotros no hacemos nada para ganar las elecciones", y por el episodio de la firma por el plebiscito sobre seguridad, Lacalle Pou lo convocó al despacho donde, se presume, le planteó cierta disconformidad. El despliegue del movimiento Dale cuenta con agrupaciones en Montevideo, Paysandú, Rocha, Treinta y Tres y Colonia, entre otros, y tiene sus expresiones electorales con lista al Senado y a Diputados por todo el país.