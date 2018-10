Grupo busca candidato en la web

La organización justifica la compulsa en "la necesidad perentoria de un cambio de rumbo en la política que asegure a nuestra sociedad un futuro promisor, donde el estancamiento de hoy se haya transformado en vigoroso crecimiento".

La organización tiene un sitio web (uruguayosporelcambio.org), donde se explican los pasos a seguir por quienes quieran participar en la encuesta.



En el sitio, se puede ver el siguiente texto:

1. Uruguayos por el cambio se dirige al país para convocarlos a pensar en la necesidad perentoria de un cambio de rumbo en la politica que asegure nuestra sociedad un futuro promisor, donde el estancamiento de hoy se haya transformado en vigoroso crecimiento.



2. Considerando que hasta la fecha no se ha logrado resolver el problema de la inseguridad que luce imbatible ante la mirada indiferente de los que deberían resguardar al ciudadano.



3. Considerando que el mal manejo de la economía se ha reflejado en una insoportable situación de altos costos impuestos crecientes y mala calidad de los servicios públicos.



4. Considerando que se ha perdido vigor empresarial por los obstáculos que se les imponen a los inversionistas que no ven en el estado uruguayo la garantía de fomento y respeto al mercado que ellos necesitan.



5. Considerando que el agro, la ganadería y la agroindustria han perdido empuje porque ha sido abandonada a su suerte, en el marco de una competencia feroz que el gobierno no ha querido negociar apropiadamente en los acuerdos de integración regional.



6. Considerando que las actuales políticas no generan empleo ni aseguran los beneficios sociales de pensiones y jubilaciones.



7. Considerando que la calidad de nuestra educación se ha derrumbado, porque los maestros no son bien remunerados, ni se les fomenta la actualización del conocimiento, y tampoco se renuevan las infraestructuras escolares.



8. Considerando que los ciudadanos uruguayos no tienen asegurado el derecho a la salud porque sufren la mala atención que les proveen en hospitales públicos



9. Considerando que los uruguayos se consideran el país más infeliz de América Latina, precisamente porque saben que la economía está deteriorándose en todos sus indicadores de prosperidad.



10. Considerando que este proceso de deterioro sin un horizonte claro de solución es el producto de una política y una forma de gobernar que luce agotada en su capacidad de realizaciones, en la falta de atractivo de su discurso y en la insuficiencia de sus ofertas.



11. Como consecuencia del diagnóstico anterior, ampliamente compartido por la inmensa mayoría de los ciudadanos del país, Uruguayos por el cambio asume en nombre de todos el compromiso de proponer un refrescamiento de la clase política. Necesitamos dirigentes diferentes, que asuman los problemas con nuevas ideas.

En la lista de posibles candidatos se encuentran la historia Ana Ribeiro, el exrector de la Universidad de la República Roberto Markarian, el empresario Juan Sartori, la economista María Dolores Benavente, el presidente de ADM Jorge Abuchalja, la ingeniera Ida Holz, el expresidente del BID Enrique Iglesias, la bioquímica Magdalena Paolino y el futbolista Diego Forlán.



También se puede proponer otros candidatos.

Como parte de su diagnóstico Uruguayos por el Cambio apunta que "hasta la fecha no se ha logrado resolver el problema de la inseguridad que luce imbatible ante la mirada indiferente de los que deberían resguardar al ciudadano" y destaca también que "el mal manejo de la economía se ha reflejado en una insoportable situación de altos costos, impuestos crecientes y mala calidad de los servicios públicos". También apunta este movimiento que "se ha perdido vigor empresarial por los obstáculos que se le imponen a los inversionistas, que no ven el estado uruguayo la garantía de fomento y respeto al mercado que ellos necesitan".