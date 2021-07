"Grito a la tribuna" y "tinte político": Heber y sindicato contra denuncias de abuso policial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y la presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo-Uruguay (Sifpom), Patricia Rodríguez, salieron este viernes al cruce de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu), que denunció la semana pasada un "incremento" de los casos de abuso policial.

Heber manifestó que las denuncias, conocidas el jueves pasado son un “grito a la tribuna” y llamó a no generalizar porque "pagan justos por pecadores".

"Si hay excesos, nosotros mismos vamos a ser duros con la policía, como ya lo hemos hecho con jerarcas policiales. No estamos defendiendo el exceso, lo reprimimos, lo condenamos y castigamos. Ahora, no al grito de la tribuna, ¿no? Que nos diga en dónde hubo y dónde fue el exceso", enfatizó en rueda de prensa en Cerro Largo, recogida por Telemundo (Canal 12).

"Que nos digan, dónde, en qué circunstancias. Hay filmaciones, ¿no? Entonces, si se sale de la generalidad y se va a lo puntual podemos discutir mejor, ¿no?", añadió.

Más temprano, Rodríguez declaró en "Punto de encuentro" (Radio Universal): "No es que digamos no existe. Si hay algún reclamo es que puede haber alguna situación, lo que decimos es que no es una generalidad".



La dirigente sindical puntualizó que de las denuncias que se enteraron fue "por la prensa". "No nos podemos detener solo en el relato, debe de haber alguna denuncia y pruebas", agregó.

"No me gustaría pensarlo, pero tengo que hacerlo. Tengo que arrojarle un poco de tinte político a este comunicado porque nombra muchísimas veces el tema de la LUC (Ley de Urgente Consideración), y estamos en una previa de que empiecen todos los debates con referencia a esta derogación o no", manifestó.

El jueves pasado, el Semanario Búsqueda informó que Adepu había remitido a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un informe que denuncia un "incremento en la violación de garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos en las actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios policiales en el ejercicio de sus funciones".

Ese día, más tarde, la corporación informó a la opinión pública que tomó conocimiento de ese informe y que resolvió dos medidas. Por un lado, remitir una copia del texto a varios organismos públicos, y solicitar a Adepu "que especifique si ha relevado casos concretos que comprometan la responsabilidad de magistrados o funcionarios judiciales, ya sea por acciones u omisiones, a los efectos de ejercer los poderes disciplinarios que le corresponden a la Suprema Corte de Justicia como jerarca del Poder Judicial".