Gremiales siguen viendo crecimiento sin empleo

La Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay entiende que el proyecto de Rendición de Cuentas tal como está planteado es preocupante porque "no hay señal de que se vaya a ajustar el gasto, por lo que las señales no son las mejores". Ayer la "gremial de gremiales" siguió su ronda de presentación ante los partidos políticos y se reunió con el Directorio del Partido Nacional, al que brindó su visión de que "hay carencia de inversión y un crecimiento sin puestos de trabajo", dijo a El País el presidente de la confederación, Diego Balestra. La situa-ción "preocupa mucho" porque, además, el entorno regional no ayuda.

La confederación, si bien se centra en los asuntos de mediano y largo plazo, considera que la ronda de negociación salarial que comenzará será larga y compleja porque "hay bastantes diferencias entre las partes de conceptos, de visiones de país". Los 25 presidentes de las gremiales que conforman la confederación, decidieron "por amplia mayoría" aconsejar a sus asociados no apresurarse a negociar los convenios salariales que no hayan vencido, en la medida en que el gobierno no da garantías de que si empiezan antes las conversaciones vayan a terminar en determinado plazo, explicó Balestra. De todas formas, señaló que la realidad de los distintos grupos (negociarán 176) es muy diversa por lo que es imposible adoptar un único criterio de negociación. Hay sectores con falta de mano de obra, como el de tecnologías de la información y otros con serios problemas de empleo, agregó y eso repercute en las negociaciones salariales que comenzarán.

El integrante del Secretariado Ejecutivo, Federico Barrios, coincidió en que las negociaciones salariales serán difíciles en la segunda mitad del año porque está en duda si las gremiales empresariales quieren tratativas colectivas en la medida en que no retiraron su queja ante la Organización Internacional del Trabajo sobre la forma en que funcionan los Consejos de Salarios. La segunda mitad del año se caracterizará por la conflictividad, opinó. Por ahora, solamente se está negociando en los sectores de la bebida y de la industria láctea, cuyos convenios ya están vencidos. En el Pit-Cnt, además, hay preocupación porque ni siquiera se sabe si en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social habrá suficiente espacio y negociadores para que medien en la ronda salarial de la segunda mitad del año, que será la más grande desde que se implantaron los Consejos de Salarios en 1943.

En la conversación con los directores blancos, las gremiales empresariales abordaron además el tema de la competitividad, respecto al cual la confederación presentará próximamente un estudio de las empresas públicas y del acceso a los mercados internacionales. También los empresarios enfatizaron en la necesidad de mejorar el sistema educativo y marcaron su apoyo a las propuestas de Eduy 21 para adecuar mejor la oferta educativa al mercado laboral.

Precisamente, la Cámara de Industrias, la de Comercio y Servicios, el Ministerio de Trabajo, la ANEP, la UTEC y el Pit-Cnt firmaron la semana pasada un acuerdo para avanzar en ese sentido. Este acuerdo implica el diseño conjunto entre instituciones educativas y el sector productivo de la oferta educativa para ciertas áreas de actividad en las que las empresas serán un espacio de aprendizaje curricular. Se apunta a alcanzar a unos 1.000 jóvenes. Habrá tutores para ellos en la empresas y referentes en los centros de educación a los que concurran que estarán subsidiados por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Habrá también contratos laborales educativos que establecerán derechos y obligaciones.

Las primeras experiencias se van a implementar en las áreas de tecnología para el sector lácteo y para las carreras gastronómicas.