Gremial del Taxi se reunió con Lacalle Pou y trasladó inquietud por precio de combustible

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recibió este jueves en Torre Ejecutiva a representantes de la Gremial Única del Taxi. “Le trasladamos la inquietud que tenemos por el precio de los combustibles”, señaló el gerente general de la agrupación, Óscar Dourado.

“No somos partidarios de aumentar la tarifa (del taxi) permanentemente porque no nos podemos alejar del bolsillo de los usuarios”, sostuvo, en conversación con radio Universal.



“El combustible lo tiene que atender el gobierno y nosotros tenemos que atender al ciudadano y no alejarnos de esto ", aseguró Dourado.

“Estimamos que no vamos a llegar a esos momentos que podamos tener que paralizarnos por no tener combustible”, puntualizó. “El presidente nos escuchó, comprendió nuestro pedido, el taxi no tiene ninguna condición diferente para la adquisición del combustible, pagamos lo mismo que lo paga un ciudadano para uso particular”, añadió.



El gerente también indicó que hay 10.000 taxistas en todo el país, y que en Montevideo hay 5.400 registrados en la gremial, aunque estima que son más de 6.000.