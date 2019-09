Graciela Villar: gira en solitario y discurso moderado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Cuántos años tenés? Le preguntó Graciela Villar a una de las niñas que conversaba con el intendente de Canelones Yamandú Or-si. “Ocho”, le respondió. “No, yo tengo ocho”, contestó entre risas la candidata a vice del Frente Amplio en una barriada por Pando norte. Eran cinco niñas y un niño, pero de repente fueron apareciendo más y más. La tarde estaba fría, pero Mateo andaba corriendo con sus pies descalzos y a Villar le salió el rol de madre: “¡Calzate Mateo!”

Los niños que jugaban en la calle se fueron acercando. La siguieron una docena mientras caminaba junto a un grupo de dirigentes que llevaban la bandera del Frente Amplio. Fue la primera recorrida de Villar sola como candidata.



Este viernes no estaba el candidato Daniel Martínez y ella le imprimió su propio estilo a la campaña que lleva adelante el Frente. Incluso, la fórmula oficialista ensaya la posibilidad de salir por separado en algunos lugares del país.

El desgaste provocado por 15 años de gobierno y la frialdad de la militancia hizo que Martínez optara, contra todo pronóstico, por una candidata a vice prácticamente desconocida, pero desde su punto de vista capaz de entusiasmar al frentista. La designación no estuvo exenta de polémica. El candidato no siguió consejos y optó por Villar, después de intentar sin éxito que Mercedes Clara fuera su compañera de fórmula. En el medio quedó la exprecandidata Carolina Cos-se, que también se hizo presente en la gira con Villar.



Los primeros días como candidata a vice no fueron fáciles para ella. Pero a casi dos meses de su presentación como compañera de fórmula de Martínez, ya se siente mucho más cómoda. “Yo digo que es como hacer gimnasia, los primeros días te duelen los músculos y después ya agarraste el training y seguís”, aseguró a El País. Sobre su nuevo rol en las recorridas dijo que pasa por aprender, “tomar nota” y sintetizar “las cosas que quedan por hacer”.

Foto: Francisco Flores

En Ciudad Líber Seregni, en Barros Blancos o en Pando, Villar mostró su facilidad para integrarse con la gente. Su gira por Canelones comenzó a las 12 y siguió toda la tarde del viernes hasta la hora 20. La única pausa fue al mediodía, cuando junto a un grupo de dirigentes del Frente Amplio -entre los que se encontraban Gustavo Leal, la senadora Mónica Xavier, el diputado José Carlos Mahía y la exministra de Salud Susana Muñiz- fueron recibidos con una mesa repleta de diferentes platos caseros en el Club Flamengo, que fue abierto cuando el equipo de Brasil ganó la Copa Libertadores en 1981.



La candidata a vice comió empanaditas, cazuela de lentejas y como postre una torta de chocolate. Cuando ya se iba la llamó la cocinera para que volviera a probar el pollo y regresó. A la salida se dieron un fuerte abrazo, como si se conocieran de toda la vida.

Lo que más hizo fue sacarse fotos. “Dale que sos famosísima”, le dijo una militante en la recorrida mientras le pedía una selfie. En Colonia Nicolich lagrimeó al recordar cómo era la localidad en el 2002. “Vine predispuesta a angustiarme”, le dijo a una vecina. “Asombramos”, le contestó a la mujer sobre la nueva infraestructura educativa y deportiva con que se cuenta. “Hay calles, ya la gente no está en el barro”, destacó Villar.



No hay dudas de que la candidata a vice viene moderando su discurso que era más volcado a la izquierda y agresivo, por ejemplo había llegado a comparar al candidato de Cabildo Guido Manini Ríos con Adolf Hitler. En su primer a gira casi no hubo críticas para la oposición, salvo cuando dijo que “el entramado social se destruyó en el 2002” y alertó de los riesgos de “volver a la década del 90”.

En su oratoria, durante un acto en la plaza principal de Pando, apeló a la sensibilidad. “En primer lugar abrazarlos a todos por si me quedó alguno por besar y abrazar. Los abrazos de ustedes me llenan de energía y duplican las fuerzas y las ganas”, dijo la candidata.



Villar estudia muy bien sus palabras para llegar al corazón del militante: “todos están en la política del hacer” señaló al pedir mantener un contacto directo con la ciudadanía para seguir “defendiendo” al Estado “como el poncho de los pobres”, lo que dijo implica una mejor distribución de riqueza.



A su vez, se mostró autocrítica por lo actuado en los gobiernos del Frente. “Todavía tenemos cientos de uruguayos viviendo en condiciones que no son dignas”, admitió. A futuro, prometió un Estado “con sensibilidad social”.