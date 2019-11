Graciela Villar: "La ciudadanía sabe que de un lado y de otro los 'cucos' van y vienen"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras los dichos del candidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou, quien expresó que desde el Frente Amplio "se están agitando 'cucos' y asustando a la población", Graciela Villar respondió esta tarde que "la ciudadanía sabe que de un lado y de otro los 'cucos' van y vienen".

Durante su gira por Artigas, la integrante de la fórmula del oficialismo señaló que la obligación de los actores políticos es "sacar la sábana" para "poder ver que no hay fantasmas y que hay visiones de país distintas".



Consultada acerca del rechazo por parte Partido Nacional a su propuesta de debatir con Beatriz Argimón, Villar dijo que ambas fórmulas se perdieron una oportunidad de demostrar que las mujeres "pueden hablar, además de género, de otros temas. Eso era una buena señal para la población".

Lamentamos que el @PNACIONAL haya dado una respuesta negativa al debate entre @GVillar_uy y @beatrizargimon. Otra prueba que esconden el equipo y sus ideas. Aún aguardamos por el debate Bergara y Arbeleche. Agradecemos a @septimodia12 por la propuesta que favorece la democracia. pic.twitter.com/BzOxdMit1l — Frente Amplio (@Frente_Amplio) November 15, 2019

"Nosotros tenemos una línea de trabajo que Beatriz personalmente ha acompañado pero que no ha tenido el respaldo del Partido Nacional en la agenda de derechos", expresó la candidata a vicepresidenta.



Además, Villar dijo que aunque ambas están involucradas en políticas sociales tienen visiones distintas desde los programas de gobierno.



"Yo destaco la posición de Beatriz públicamente, hay una expresión de mantenimiento de la agenda de derechos pero también dentro del Partido Nacional han aparecido voces que apuntan de forma contraria, desde lo argumentativo, a esa agenda de derechos", señaló Villar.



La integrante de la fórmula frenteamplista dijo que una de las cosas que le preguntaría a Argimón es de dónde se van a "recortar los 900 millones de dólares que plantean".

A una semana de las elecciones Villar llamó a la ciudadanía, independientemente de lo que hayan votado en primera vuelta, a "poner en la balanza" que hay "un rumbo país que está ratificado no solo por Daniel Martínez sino por todo el equipo que genera certezas de crecimiento".



"Es un país que no está en crisis, a diferencia de lo que nos rodea nuestro país es un ejemplo en el mundo por su estabilidad democrática, por su sistema financiero y por el avance que ha tenido en generar un grado inversor, lo que supone la posibilidad de inversiones privadas muy importantes", dijo.



Villar destacó también que "por primera vez la crisis en Argentina y la situación en Brasil no nos arrastran" y que el sistema político va a ser "determinante" para "encontrar los caminos de diálogo para seguir avanzando".